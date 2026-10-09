El cofundador de Ethereum analizó los riesgos que plantea la IA para la criptografía y destacó la necesidad de preparar a las redes para futuros avances

Ethereum y Bitcoin planifican migrar a sistemas de firmas basados en hashes, como SPHINCS y WOTS, para anticipar amenazas IA.

Justin Drake (Ethereum Foundation) propone un "modo búnker" ante la posible vulnerabilidad de sistemas criptográficos actuales por IA.

Vitalik Buterin advierte que la IA puede detectar y crear vulnerabilidades, impactando la seguridad cripto de Bitcoin y Ethereum.

Vitálik Buterin, cofundador de Ethereum, advirtió que la IA puede ser tanto una aliada como una amenaza para la seguridad cripto.

Según el genio ruso, la herramienta puede ayudar a detectar fallas, pero también encontrar nuevas formas de vulnerar la tecnología que protege a Bitcoin (BTC) y Ethereum (ETH).

La advertencia surgió después de que Justin Drake, investigador de la Ethereum Foundation, instara a preparar un búnker ante un eventual escenario en el que los sistemas criptográficos actuales dejen de ser seguros.

Buterin indicó –tiempo atrás– que la IA puede convertirse en una herramienta para auditar código, detectar errores y encontrar vulnerabilidades antes de que sean aprovechadas por atacantes.

Esta capacidad podría permitir revisar sistemas complejos de manera más rápida y detectar problemas que podrían pasar inadvertidos para los desarrolladores.

Pero el cofundador de Ethereum también plantea el escenario inverso: que esa misma capacidad de la IA sea utilizada para encontrar nuevas formas de atacar los sistemas criptográficos.

Más detalles de la nueva advertencia de Vitálik

Buterin puso el foco –en esta segunda hipótesis– en la chance de que la IA encuentre métodos matemáticos capaces de debilitar la criptografía basada en retículas, utilizada en algunas tecnologías diseñadas para resistir ataques cuánticos.

El desarrollador indicó que durante años las curvas elípticas fueron consideradas uno de los principales puntos débiles, mientras que las funciones hash ofrecían una mayor protección.

Sin embargo, un avance acelerado de la IA podría modificar ese escenario.

Ethereum contempla, por tal motivo, avanzar hacia sistemas de firmas basados en hashes, como SPHINCS y WOTS, que podrían ofrecer mayor resistencia ante este tipo de amenazas.

La advertencia también alcanza a Bitcoin, que utiliza ECDSA, un sistema de firmas basado en curvas elípticas.

Por qué cobró tanta relevancia la advertencia de Drake

Drake planteó un escenario extremo en el que esta tecnología podría quedar comprometida en meses.

Esto permitiría que un atacante obtuviera una clave privada a partir de una clave pública expuesta.

Por eso, el investigador propone comenzar a planificar una migración hacia direcciones que nunca hayan firmado transacciones.

De todos modos, el escenario todavía es hipotético y no existe actualmente una amenaza de este tipo.

El planteo de Buterin apunta a anticiparse a un posible avance de la IA y preparar al ecosistema para que pueda actualizar sus sistemas de seguridad antes de que una nueva tecnología vuelve vulnerables a los mecanismos actuales.