El colapso del sistema bancario paralizó operaciones y disparó la demanda de activos digitales entre millones de paraguayos afectados

La crisis desató un juicio político contra el presidente Santiago Peña en el Congreso, acusado de favorecer al banco.

Ueno Bank, con casi 3 millones de clientes, fue intervenido por BCP al caer su solvencia; el guaraní se depreció 4,68%.

El precio de USDT en Paraguay superó los G. 6.390, marcando un pico por la crisis de Ueno Bank y la búsqueda de cobertura.

El precio de USDT en Paraguay superó los 6.390 guaraníes y marcó un nuevo pico en medio de la crisis de Ueno Bank, el banco digital intervenido por el Banco Central del Paraguay que dejó a casi 3 millones de clientes sin acceso a sus fondos.

El registro surge del mercado persona a persona. La mejor oferta de venta de la stablecoin en Binance P2P llegó a 6.392,9 guaraníes el jueves 5 de noviembre. A mediados de octubre, cotizaba cerca de 5.692 guaraníes.

La suba no responde solo a la demanda de cripto: el dólar acompañó el movimiento, ya que el tipo de cambio referencial del BCP pasó de 5.833,41 guaraníes el 26 de octubre a 6.388,47 el 5 de noviembre, un salto de 9,5% en diez días.

Así, la diferencia entre USDT y el dólar interbancario quedó por debajo del 0,1% al cierre del jueves. La prima del 13% que se difundió a mitad de semana surgió de comparar avisos puntuales en Bybit, de hasta 6.943 guaraníes, con la referencia oficial del 4 de noviembre. Eran precios publicados, no operaciones concretadas.

La intervención de Ueno Bank que disparó la búsqueda de dólares y cripto

La intervención de Ueno Bank aceleró la búsqueda de cobertura en Paraguay. El BCP dispuso el 3 de noviembre la resolución de la entidad, controlada por el Grupo Vázquez, tras detectar que su índice de solvencia había caído a alrededor de 5,56%, frente a un mínimo legal de 12%.

La medida alcanzó a 2,94 millones de clientes, cerca del 60% de la población adulta del país, que quedaron con restricciones para retirar dinero, transferir o usar tarjetas. Además, el Instituto de Previsión Social tiene unos u$s380 millones comprometidos en el banco.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 228 millones de guaraníes por persona, un tope que alcanzaría al 97% de los ahorristas, y el BCP comenzó a procesar esos pagos de manera escalonada.

El impacto llegó a la moneda local: según datos de Bloomberg, el 5 de noviembre el guaraní fue la moneda de peor desempeño del mundo frente al dólar, con una baja de 4,68% durante la jornada.

Santiago Peña enfrenta juicio político mientras la crisis financiera se profundiza

La crisis de Ueno Bank también escaló al plano político. Hasta la mañana de este viernes 6 de noviembre, Santiago Peña seguía en funciones: presentó su renuncia el jueves, pero el Congreso no la aceptó, ya que la sesión bicameral convocada para tratarla quedó sin quórum tras el retiro de legisladores del oficialista Partido Colorado.

En paralelo, Diputados aprobó por unanimidad, con 78 votos, la acusación por mal desempeño de funciones. La oposición, con respaldo de sectores del propio oficialismo, sostiene que Peña usó su cargo para favorecer a un banco con el que mantenía vínculos económicos. Tanto él como la entidad niegan irregularidades.

El Senado se constituyó como tribunal y citó al presidente para este viernes a las 10, cuando deberá presentar su defensa. "Ante la continuidad del juicio político, me presentaré y ejerceré mi derecho a la defensa", anticipó Peña. Para destituirlo se necesitan 30 de los 45 votos de la Cámara Alta.