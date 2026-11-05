En las últimas 24 horas, la segunda mayor criptomoneda retrocedió 7,88%. Cómo evolucionaron otras monedas digitales y dólares cripto

Este jueves, Ethereum alcanzó los u$s2.236,86 tras un descenso de 7,88% en las últimas 24 horas, con un mercado circulante de u$s273.326,51 millones, de acuerdo con Binance.

La industria global de criptomonedas llega a u$s2,55 billones de capitalización este jueves 5 de noviembre, con 40.125 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado de criptomonedas experimentó un decrecimiento del -5,25% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 59,95%, seguido por Ethereum con un 10,72%. El resto suma un 29,33%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este jueves 5 de noviembre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s76.019,06 (-5,74%)

Ethereum: u$s2.236,86 (-7,88%)

BNB: u$s692,09 (-3,92%)

Ripple: u$s1,21 (-7,08%)

Solana: u$s89,73 (-6,19%)

Cardano: u$s0,18 (-7,43%)

Polkadot: u$s0,91 (-4,12%)

Dogecoin: u$s0,07 (-6,89%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al jueves 5 de noviembre:

Bitcoin: $126,91 millones

Ethereum: $3,73 millones

BNB: $1,15 millones

Ripple: $2.026,65

Solana: $149.795,70

Cardano: $304,68

Polkadot: $0

Dogecoin: $119,87

Polygon: $155,74

Asimismo, este jueves 5 de noviembre, los dólares cripto o stablecoins más relevantes en Argentina presentan las siguientes cotizaciones en pesos:

USDT: $1.664,50

DAI: $1.665,10

USDC: $1.668,80

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum, lanzado en 2015 por Vitalik Buterin, representa una de las innovaciones más grandes en el ámbito de las criptomonedas.

Mientras Bitcoin se centró en la descentralización del dinero, Ethereum extendió el concepto de blockchain a las aplicaciones descentralizadas (dApps).

Estas aplicaciones se ejecutan a través de contratos inteligentes, que son programas autoejecutables que se activan cuando se cumplen ciertas condiciones, garantizando la automatización de acuerdos y transacciones sin necesidad de un intermediario.

El proyecto se financió con éxito mediante una campaña de crowdfunding en 2014, y su criptomoneda, Ether (ETH), rápidamente ganó popularidad en el mundo de las criptomonedas.

Los contratos inteligentes se convirtieron en el pilar central de Ethereum, permitiendo no solo la transferencia de valor, sino la ejecución de aplicaciones completas en diversas industrias como finanzas, salud y logística.

Ethereum también popularizó la creación de nuevos activos digitales mediante la tokenización.

Las stablecoins, respaldadas por monedas tradicionales, proporcionan estabilidad en un mercado volátil, mientras que los NFT han revolucionado el mercado de arte digital, coleccionables y otros bienes únicos. La tokenización ha creado nuevas oportunidades económicas y una forma de intercambiar propiedad digital.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otros proyectos, como BNB y Avalanche, se basaran en su infraestructura.

Además, las soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad y reducido los costos de transacción, facilitando un acceso más amplio y eficiente a la red Ethereum.

Ethereum ha sido crucial en el avance hacia la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete ofrecer mayor privacidad y autonomía a los usuarios.

En lugar de depender de intermediarios como gobiernos y corporaciones, la Web3 promete una experiencia web más justa, transparente y democrática.