El token perdió 83% de su valor en el último año y su capitalización cayó a u$s 346 millones. La derrota republicana suma incertidumbre

La pérdida se acelera por el control demócrata del Congreso y las advertencias de investigar los negocios cripto de Trump.

Sufrió una caída del 83% en 12 meses, pasando de u$s1.600 millones a u$s346 millones de capitalización de mercado.

El token TRUMP, memecoin ligada a Donald Trump, cayó a u$s1.20 y está por salir del top 100 de criptomonedas.

El token Official Trump (TRUMP), la memecoin vinculada al presidente de EEUU, cayó hasta los u$s1.20 y quedó al borde de salir del top 100 de criptomonedas por capitalización de mercado.

El retroceso se profundizó tras la derrota del Partido Republicano en las elecciones legislativas y en medio de las advertencias de los demócratas sobre nuevas investigaciones a los negocios cripto de la familia presidencial.

El activo atraviesa una fuerte pérdida de valor desde su lanzamiento, en enero de 2025. En los últimos 12 meses, acumuló una caída de 83%, mientras que su capitalización de mercado pasó de aproximadamente u$s1.600 millones a u$s346 millones.

La presión sobre el token también se produce en un escenario político más complejo para Trump. Tras los resultados electorales, el Partido Demócrata obtuvo el control de ambas cámaras del Congreso, lo que podría complejizar las actividades comerciales del presidente y su familia.

TRUMP pierde valor y queda cerca de salir de las 100 principales criptomonedas

La cotización de Official Trump refleja un deterioro sostenido. Según los datos del mercado, el token llegó a superar los u$s8, pero actualmente se negocia cerca de los u$s1,20.

Esta evolución representa una pérdida del 83% en los últimos doce meses. En términos de capitalización, el proyecto pasó de valer u$s1.600 millones a alrededor de u$s346 millones.

El retroceso amenaza con dejar a TRUMP fuera del grupo de las 100 criptomonedas con mayor valor de mercado, un ranking que reúne a los principales activos digitales del sector.

La caída también contrasta con el desempeño que tuvo durante sus primeros días de negociación. En enero de 2025, el token llegó a registrar una suba de 349% en apenas 24 horas y alcanzó un máximo histórico cercano a los u$s75.

Desde ese pico, la pérdida de valor ronda el 98%, lo que refleja la magnitud del retroceso desde su lanzamiento.

Cómo nació la criptomoneda de Donald Trump

Official Trump fue lanzada el 18 de enero de 2025, apenas dos días antes de que Donald Trump asumiera su segundo mandato presidencial.

El activo se emitió a través de la plataforma Meteora, sobre la red Solana, y se convirtió en una de las memecoins políticas más conocidas del mercado.

Durante su debut, despertó un fuerte interés entre los inversores y llegó a alcanzar un precio cercano a los u$s75 por unidad. En ese momento, su capitalización de mercado rozó los u$s5.900 millones y llegó a ubicarse cerca del puesto 27 entre las principales criptomonedas.

Sin embargo, el entusiasmo inicial perdió fuerza con el paso de los meses. La cotización comenzó a retroceder y el proyecto acumuló pérdidas que ahora lo dejan cerca de abandonar el top 100.

De esta manera, la memecoin de Trump enfrenta uno de sus momentos más complicados desde su lanzamiento, con una fuerte caída de su valor de mercado y un escenario político que podría sumar nuevos desafíos para los negocios cripto vinculados al presidente.