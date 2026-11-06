El token Trump perdió más de 20% tras las elecciones de medio término y arrastra una caída de 98% desde el máximo que tocó en enero de 2025

La alta concentración de tokens en empresas vinculadas a Donald Trump presiona la oferta, aumentando la incertidumbre sobre su permanencia en el mercado.

La derrota del Partido Republicano en las elecciones del 3 de noviembre y las futuras investigaciones sobre negocios cripto aceleraron su caída.

El token Trump cotiza a u$s1,26 y está al borde de salir del Top 100 de criptomonedas tras desplomarse un 98% desde su máximo histórico de enero.

El token Trump quedó al borde de salir del Top 100 de criptomonedas por capitalización de mercado. La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término del 3 de noviembre aceleró una caída que la memecoin del presidente de Estados Unidos ya venía arrastrando desde hacía meses.

Al 5 de noviembre, TRUMP cotizaba en torno a u$s1,26, con una baja de más de 20% en 24 horas y una capitalización cercana a u$s357 millones, según CoinMarketCap. Con esa valuación ocupaba el puesto 97 del ranking de la plataforma, apenas tres lugares por encima del límite del Top 100.

Cuánto cayó el token Trump desde su lanzamiento

La memecoin oficial de Donald Trump salió al mercado el 18 de enero de 2025, dos días antes de que asumiera su segundo mandato. En pocas horas pasó a valer decenas de dólares, y el 19 de enero de 2025 tocó su máximo histórico de u$s75,35.

Desde ese pico, el token acumula un derrumbe de 98%. Además, el precio actual está muy cerca de su mínimo de u$s1,21, que se registró el mismo día del lanzamiento, antes de que despegara.

La caída no empezó con las elecciones. En noviembre de 2025, TRUMP todavía superaba los u$s8, así que perdió más de 80% en apenas un año.

Por qué la derrota republicana golpea al token Trump

Las elecciones de medio término del 3 de noviembre funcionaron como un referéndum sobre la gestión de Trump. El resultado le deja al presidente un Congreso más hostil para los dos años que le quedan de mandato.

El golpe sobre el token Trump llega por dos frentes:

Político: la memecoin funciona como un termómetro del poder de Trump entre sus seguidores, y el revés electoral enfrió esa apuesta

la memecoin funciona como un termómetro del poder de Trump entre sus seguidores, y el revés electoral enfrió esa apuesta Regulatorio: los demócratas anticiparon que van a investigar los negocios cripto de la familia presidencial

El representante demócrata Robert Garcia, que se perfila para presidir el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, adelantó que va a examinar los negocios familiares, incluidas "sus operaciones con criptomonedas".

Qué riesgos arrastra la memecoin de Trump

Más allá del golpe electoral, la propia estructura de la memecoin de Trump empuja a la venta: de los casi 1.000 millones de tokens emitidos, apenas 28% está en circulación, según CoinMarketCap.

El resto lo tienen CIC Digital LLC y Fight Fight Fight LLC, dos empresas vinculadas a Trump, que lo van a liberar de forma gradual durante tres años. Cada desbloqueo suma oferta a un mercado que hoy muestra poca demanda.

Por esa concentración, su capitalización actual queda muy lejos de su valuación totalmente diluida, cercana a u$s1.260 millones, que incluye todos los tokens que todavía no salieron al mercado.

Qué significa para los inversores en memecoins

El caso del token Trump resume los riesgos de las memecoins: son activos sin ingresos propios, y su precio depende casi por completo del entusiasmo de sus seguidores y de las noticias sobre la figura que los inspira.

Para quienes operan desde la Argentina, TRUMP cotiza en los principales exchanges globales con una volatilidad extrema: al 5 de noviembre, su precio se movió entre u$s1,22 y u$s1,60 en apenas 24 horas.

Con el Top 100 a una baja de distancia, la pregunta ya no es cuánto puede subir, sino si la memecoin del presidente puede seguir entre las principales criptomonedas del mercado.