La presión política se intensifica en medio del debate legislativo de la Clarity Act, que busca regular el mercado de criptoactivos en el país

La polémica se da mientras el Congreso debate la Clarity Act, una ley para regular los criptoactivos y evitar conflictos de interés en figuras públicas.

La criptomoneda TRUMP generó $3.810 millones en pérdidas para casi un millón de usuarios de Solana, levantando sospechas de “estafa ilegal”.

Senadores demócratas exigen a la SEC investigar el token TRUMP por su desplome del 98% y las masivas pérdidas de inversores.

Senadores demócratas de los Estados Unidos exigieron a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) abrir una investigación sobre la criptomoneda vinculada al presidente Donald Trump.

El pedido se produce tras el desplome de 98% del token TRUMP en la red Solana y pérdidas acumuladas por más de u$s3.810 millones en casi un millón de billeteras.

La presión política se intensifica en medio del debate legislativo de la Clarity Act, que busca regular el mercado de criptoactivos.

Casi un millón de billeteras pierden miles de millones con el token vinculado a Trump

El token TRUMP alcanzó un precio máximo de u$s73,43 en enero de 2025, pero actualmente cotiza en torno a u$s1,47, con una capitalización de mercado de apenas u$s366 millones.

Según datos de Nansen, 988.905 billeteras de un total de 1,48 millones acumulan pérdidas, lo que equivale a más de u$s3.810 millones.

La magnitud del colapso encendió las alarmas en el Senado, donde los demócratas Elizabeth Warren y Richard Blumenthal enviaron una carta al presidente de la SEC, Paul Atkins, solicitando que se determine si el proyecto constituyó una "estafa ilegal" o un soft rug pull, es decir, una extracción paulatina de valor por parte de los promotores.

Senadores de EE.UU. piden investigar el token de Trump tras perder el 98% de su valor (Imagen creada con IA)

Medios estadounidenses informaron que Trump habría ingresado u$s636 millones con la venta de estos tokens, un hecho que habría elevado sus ganancias totales vinculadas a criptomonedas por encima de u$s1.400 millones en 2025.

Los senadores sostienen que la SEC debe esclarecer si la promoción del token, su estructura de propiedad o su actividad de negociación infringieron las normas federales de valores o antifraude.

Cuándo llegará la Clarity Act a los Estados Unidos

La solicitud de investigación llega en un momento clave, ya que el Congreso discute la Digital Asset Market Clarity Act, un proyecto de ley que busca dividir la supervisión de los mercados cripto entre distintas agencias federales.

La iniciativa incluye disposiciones para prohibir que funcionarios públicos y sus cónyuges emitan o patrocinen activos digitales, aunque aún enfrenta resistencias políticas.

El caso TRUMP es el mayor test de resistencia actual para la regulación de criptoactivos vinculados a figuras públicas, al poner en evidencia los riesgos de conflictos de interés y la falta de transparencia en proyectos impulsados desde el poder político.

La SEC aún no emitió comentarios oficiales, mientras que la Casa Blanca evitó pronunciarse.

El desenlace de esta investigación definirá si el token TRUMP se considera un valor bajo la legislación vigente y si se aplicarán sanciones por enriquecimiento indebido.