Bitcoin superó los u$s80.000 tras las elecciones de EE.UU. La caída del petróleo, Wall Street y las liquidaciones impulsaron la recuperación.

Los inversores mantienen cautela ante las salidas netas de u$s1.160 millones en los ETF de Bitcoin, clave para confirmar si el rebote es sostenible.

El mercado cripto vivió un short squeeze con liquidaciones de posiciones bajistas por u$s378 millones, sumado a la baja del precio del petróleo.

Bitcoin superó nuevamente los u$s80.000 impulsado por un repunte en Wall Street y la menor incertidumbre política tras las elecciones en Estados Unidos.

Bitcoin volvió a superar los u$s80.000 este miércoles, en una jornada de recuperación para el mercado de criptomonedas que coincidió con un fuerte repunte de Wall Street y un cambio en las expectativas de los inversores tras las elecciones legislativas de Estados Unidos.

La principal criptomoneda llegó a tocar los u$s81.000 y recuperó buena parte del terreno perdido durante las últimas jornadas, aunque todavía permanece lejos de sus máximos históricos.

Según datos de CoinGecko citados por CryptoTicker, Bitcoin alcanzó un máximo intradiario de u$s81.004 y cotizaba en torno a los u$s80.159, con una suba del 3,2% en 24 horas hacia las 18 de Argentina. El movimiento permitió revertir el desplome que había llevado a BTC hasta los u$s75.618 durante la noche electoral.

La recuperación también se reflejó en el resto del mercado:

Ethereum: u$s2.418,95 (5,40%)

BNB: u$s716,42 (2,28%)

Ripple: u$s1,30 (1,43%)

Solana: u$s94,54 (0,90%)

Cardano: u$s0,20 (2,79%)

Polkadot: u$s0,95 (1,07%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,50%)

De esta manera, el sector intenta dejar atrás un octubre especialmente complicado, en el que Bitcoin registró su peor desempeño para ese mes desde 2014.

Por qué sube Bitcoin hoy y qué pasó con las elecciones de Estados Unidos

Uno de los principales factores detrás de la recuperación fue la reacción de los mercados financieros al resultado de las elecciones de medio término en Estados Unidos. Los demócratas consiguieron el control de ambas cámaras del Congreso, un resultado que inicialmente generó incertidumbre entre los inversores por sus posibles consecuencias sobre la agenda económica y regulatoria de Donald Trump.

Sin embargo, después de las primeras ventas, los operadores comenzaron a interpretar que el nuevo escenario político podría reducir la incertidumbre sobre las decisiones que deberá tomar Washington durante los próximos meses.

La reacción se trasladó rápidamente a Wall Street. Los futuros de los principales índices estadounidenses revirtieron las pérdidas iniciales y el Dow Jones llegó a avanzar alrededor de 2,9%, mientras que el S&P 500 subió cerca de 1,8%.

Este cambio de tendencia también favoreció a Bitcoin, que suele mostrar una mayor demanda cuando los inversores recuperan el apetito por los activos considerados de riesgo.

El resultado electoral, de todos modos, presenta una contradicción para el ecosistema cripto. Trump impulsó una agenda favorable a las criptomonedas y prometió convertir a Estados Unidos en la capital mundial de los activos digitales. Un Congreso con mayoría demócrata puede complicar la aprobación de nuevas iniciativas legislativas favorables al sector, aunque también podría limitar cambios regulatorios abruptos.

La caída del petróleo también impulsó a Bitcoin

Otro factor importante fue el retroceso del petróleo. El crudo estadounidense WTI cayó por debajo de los u$s93 por barril y llegó a acumular una baja semanal cercana al 12%, mientras que el Brent también retrocedió con fuerza.

La explicación está relacionada con las expectativas de una eventual desescalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Después de conocerse el resultado electoral, algunos operadores comenzaron a especular con una mayor posibilidad de que Washington avance hacia negociaciones que permitan reducir las tensiones geopolíticas.

Un petróleo más barato puede aliviar las expectativas inflacionarias y reducir la presión sobre las tasas de interés. Si los inversores consideran menos probable que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo, los activos de riesgo pueden recuperar atractivo.

Ese mecanismo también beneficia a las criptomonedas, que suelen verse favorecidas por condiciones de mayor liquidez y menores rendimientos reales. En paralelo, los metales preciosos también registraron avances. El oro subió alrededor del 3% y la plata más del 4%, en un contexto de debilitamiento del dólar y retroceso de los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

Aunque Bitcoin y los metales preciosos tienen comportamientos diferentes, sus movimientos reflejan una recomposición de las carteras de inversión frente al nuevo escenario político y económico.

Liquidación de posiciones bajistas aceleró la suba de Bitcoin

La recuperación de Bitcoin también tuvo un componente técnico que ayudó a acelerar el movimiento: la liquidación masiva de posiciones que apostaban a una caída de las criptomonedas.

De acuerdo con datos de CoinGlass citados por CryptoTicker, las posiciones cortas sufrieron liquidaciones por u$s378,09 millones en apenas una hora. El monto representó el 81% de todas las posiciones cerradas forzosamente durante ese período en el conjunto del mercado cripto.

Este fenómeno, conocido como short squeeze, ocurre cuando el precio de un activo comienza a subir y obliga a los operadores que apostaron en contra a recomprarlo para cerrar sus posiciones. Esa demanda adicional puede acelerar todavía más la recuperación, porque las compras forzadas se suman a las operaciones de quienes ingresan al mercado buscando aprovechar el rebote.

Sin embargo, las liquidaciones no necesariamente representan nuevas inversiones de largo plazo. Una parte importante de la suba puede responder al cierre automático de apuestas bajistas y no a una recuperación estructural de la demanda.

Qué puede pasar con Bitcoin y cuáles son los próximos precios clave

Pese a la recuperación, todavía existen señales que invitan a la cautela. Los ETF al contado de Bitcoin que operan en Estados Unidos registraron salidas netas cercanas a u$s1.160 millones durante tres ruedas consecutivas, entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre. La cifra refleja que los grandes inversores institucionales todavía no muestran una reversión contundente de sus posiciones, pese al repunte de las últimas horas.

En cuanto al análisis técnico, los u$s80.000 vuelven a convertirse en una referencia importante para determinar si Bitcoin puede consolidar la recuperación. Por encima de ese nivel, los operadores siguen de cerca la zona de u$s81.000 y, posteriormente, una franja de resistencia entre u$s84.000 y u$s85.500.

En sentido contrario, la zona de u$s78.000 a u$s79.000 aparece como una referencia de soporte, mientras que el mínimo electoral de u$s75.618 representa un nivel relevante para medir la fortaleza del rebote.

El desafío será comprobar si la recuperación consigue sostenerse con compras genuinas y un regreso de los flujos positivos hacia los fondos cotizados.

Por ahora, la suba permite que Bitcoin recupere los u$s80.000 y mejore el ánimo de los operadores, pero todavía no alcanza para confirmar un cambio de tendencia. La evolución del petróleo, las expectativas sobre las tasas de interés estadounidenses y el comportamiento de los ETF serán determinantes para saber si se trata del comienzo de una recuperación más profunda o de un rebote después de varias semanas de fuertes ventas.