En las últimas 24 horas, la criptomoneda principal creció un 4,46%. La variación de las otras divisas virtuales y dólares cripto

Consulta las cotizaciones de Ethereum y otras criptomonedas en USD y pesos argentinos, incluyendo stablecoins en el país.

El mercado de criptomonedas global creció 4,15% en 24h, totalizando u$s2,70 billones, con Bitcoin liderando con 60,08%.

Bitcoin supera los u$s80.613 con un alza del 4,46%, elevando su capitalización a u$s1,62 billones el 4 de noviembre.

Este miércoles, Bitcoin experimentó un aumento de 4,46%, ubicando su precio en u$s80.613,95 y llevando su capitalización de mercado a u$s1,62 billones, según el panel de Binance.

Las criptomonedas suman este miércoles 4 de noviembre una capitalización global de u$s2,70 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.122 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 4,15% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 60,08%, mientras que Ethereum posee un 11%, y las otras monedas sumaron el 28,92%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del miércoles 4 de noviembre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s80.613,95 (4,46%)

Ethereum: u$s2.432,72 (6,60%)

BNB: u$s718,99 (2,99%)

Ripple: u$s1,33 (4,74%)

Solana: u$s97,48 (4,75%)

Cardano: u$s0,20 (5,46%)

Polkadot: u$s0,99 (5,21%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,81%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 4 de noviembre, las principales criptomonedas tienen estos valores en pesos en las plataformas locales más destacadas:

Bitcoin: $135,53 millones

Ethereum: $4,14 millones

BNB: $1,21 millones

Ripple: $2.246,15

Solana: $164.128,20

Cardano: $337,52

Polkadot: $1.659,87

Dogecoin: $131,39

Polygon: $160,50

Por su parte, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina cotizan este miércoles 4 de noviembre a los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.673,10

DAI: $1.677,04

USDC: $1.675,50

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, lanzado en 2009 por el creador desconocido conocido como Satoshi Nakamoto, es la criptomoneda pionera que revolucionó el sistema financiero. Su objetivo es crear una alternativa descentralizada para realizar transacciones sin la intervención de bancos ni gobiernos.

Bitcoin opera a través de un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", en el que los mineros validan las transacciones mediante complejos cálculos matemáticos. Este mecanismo asegura la seguridad de la red, aunque tiene como inconveniente un alto consumo de energía.

A lo largo de los años, Bitcoin ha sido adoptado como un resguardo de valor, comparado con el oro, gracias a su oferta limitada de 21 millones de bitcoins, lo que ha atraído a inversores interesados en proteger su dinero de la inflación.

A pesar de sus éxitos, Bitcoin enfrenta problemas como la escalabilidad y los altos costos de las transacciones en su red. Para mejorar estos aspectos, se han propuesto soluciones como la Lightning Network.

Bitcoin también ha sido criticada debido a su uso en actividades ilícitas y a las fluctuaciones extremas en su valor, pero sigue siendo la criptomoneda más importante y con un impacto notable en el ámbito financiero global.