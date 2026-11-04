En las últimas 24 horas, la criptodivisa más importante subió 4,52%. Cómo son los precios de las otras monedas y dólares digitales

La CNV regula exchanges como Binance para operaciones con activos virtuales, alertan sobre plataformas inseguras como Paxful.

Ethereum asciende a u$s2.431; la nota detalla cómo comprar criptomonedas de forma segura en exchanges argentinas.

Bitcoin supera u$s80.765 con un alza del 4,52%; las criptomonedas suman u$s2,70 billones de capitalización global este miércoles.

Este miércoles, Bitcoin reportó un incremento de 4,52%, ubicándose en u$s80.765,53, con una capitalización de mercado de u$s1,62 billones, según las cotizaciones informadas por Binance.

Las criptomonedas suman este miércoles 4 de noviembre una capitalización global de u$s2,70 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 40.122 monedas.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 4,15% en las últimas 24 horas. Bitcoin registra una participación del mercado cripto de 60,08%, mientras que Ethereum posee un 11%, y las otras monedas sumaron el 28,92%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes miércoles 4 de noviembre, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas son los siguientes:

Bitcoin: u$s80.765,53 (4,52%)

Ethereum: u$s2.431,35 (6,35%)

BNB: u$s718,82 (2,95%)

Ripple: u$s1,33 (4,78%)

Solana: u$s97,49 (4,64%)

Cardano: u$s0,20 (5,20%)

Polkadot: u$s0,99 (5,05%)

Dogecoin: u$s0,08 (3,78%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, miércoles 4 de noviembre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $135,37 millones

Ethereum: $4,09 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.233,68

Solana: $163.852,20

Cardano: $335,02

Polkadot: $1.665,37

Dogecoin: $130,89

Polygon: $160,50

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al miércoles 4 de noviembre son los siguientes:

USDT: $1.673,80

DAI: $1.677,24

USDC: $1.675,50

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

Comprar criptomonedas en Argentina comienza con la apertura de una cuenta en una exchange registrada, como Binance, Bitget y otras firmas que están habilitadas como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV) por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite fondear la cuenta mediante transferencias en pesos para adquirir criptomonedas.

El siguiente paso es elegir la criptomoneda de preferencia y comprarla con pesos. Algunas exchanges también permiten realizar compras con tarjetas de crédito, a través de servicios como Mercado Pago.

Además, estas plataformas brindan la opción de intercambiar activos digitales y realizar transferencias hacia otras billeteras usando QR o claves públicas.

Otra opción es operar mediante el sistema persona a persona (P2P), que conecta compradores y vendedores directamente.

En este modelo, se pueden utilizar medios de pago como cuentas bancarias, fintech y plataformas como PayPal o similares. Es esencial revisar la reputación del vendedor antes de cerrar una operación.

Finalmente, los especialistas advierten sobre plataformas inseguras, como Paxful, que ha recibido reclamos de los usuarios. Esto se debe a que carecen de sistemas de seguridad, dejando a los usuarios vulnerables a fraudes y robo de información.