Justin Sun demandó a WLFI, ligado a Trump, por congelar sus tokens y quitarle gobernanza, y el caso podría sentar un precedente en cripto

El empresario chino Justin Sun, fundador de la blockchain Tron, presentó una demanda en un tribunal federal del norte de California contra el proyecto de criptomonedas World Liberty Financial (WLFI), vinculado a la familia de Donald Trump.

La acción judicial realizada por el referente cripto se produjo tras un conflicto por el control de tokens, derechos de gobernanza y el manejo de inversiones dentro del protocolo del polémico activo.

La demanda de Sun

Según los documentos presentados ante la justicia, Sun invirtió aproximadamente u$s45 millones en WLFI durante 2024, en parte impulsado por la asociación del proyecto con Trump y su posicionamiento favorable hacia el ecosistema cripto.

Sin embargo, la relación entre las partes se deterioró cuando el equipo de WLFI le solicitó continuar con nuevas inversiones y utilizar su stablecoin, denominada USD1, para operaciones internas del sistema, por lo que Sun se negó a aceptar esas condiciones.

De acuerdo con la demanda, esa negativa derivó en una serie de represalias, con el congelamiento de 2.940 millones de tokens en poder del empresario, la eliminación de sus derechos de voto en la gobernanza del protocolo y amenazas de "quemar" sus activos.

De esta forma, el creador de TORN manifestó en su demanda que todas estas acciones constituyeron un fraude y una violación de los acuerdos contractuales establecidos.

Además, el empresario afirmó que intentó resolver la disputa de manera privada en múltiples ocasiones, pero que no tuvo éxito mediante esa vía.

¿Sun todavía apoya a Trump?

En una publicación en la red social X, Sun defendió su decisión de acudir a la justicia y remarcó que la demanda busca "proteger sus derechos legales como tenedor de tokens WLFI".

A su vez, el referente cripto aclaró que el conflicto no modifica su postura favorable hacia Trump ni su respaldo a políticas que promuevan la adopción de criptomonedas en Estados Unidos.

Por otra parte, durante su preventa en 2024, WLFI logró recaudar más de u$s550 millones, en su mayoría provenientes de inversores minoristas que, a diferencia de Sun, carecen de recursos legales para enfrentar disputas de esta magnitud.

En ese sentido, la controversia pone en foco un problema estructural de gobernanza dentro del proyecto, ya que WLFI introdujo recientemente una propuesta que permitiría bloquear los tokens de aquellos inversores que no acepten determinadas condiciones del protocolo.

Es por eso que de aprobarse, este mecanismo podría extender el conflicto a otros tenedores y generar nuevas tensiones en la comunidad.

El proceso judicial en California podría sentar un precedente clave sobre los derechos de los inversores en plataformas descentralizadas y los límites de control que pueden ejercer los equipos desarrolladores sobre los activos digitales de sus usuarios.