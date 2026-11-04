El autor de Padre Rico llamó a comprar en las bajas y criticó el dinero fiat. Qué CEDEARs, ONs y bonos recomiendan en la City para blindar ahorros.

Es posible resguardar capital desde $5.000, obteniendo rentas fijas en dólares y evitar la devaluación del dinero fiduciario.

Robert Kiyosaki sugiere invertir en oro y plata tras sus caídas, viendo en el desplome una oportunidad para acumular activos.

Los retrocesos pronunciados en los mercados financieros suelen desatar ventas por pánico entre los ahorristas principiantes, pero los operadores veteranos identifican en esas correcciones momentos tácticos para armar carteras de largo plazo. El autor de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki, reabrió la discusión sobre el destino del ahorro: admitió que compró más oro, plata y Bitcoin tras sus recientes bajas y aseguró que "no puede esperar por el próximo desplome" para continuar acumulando tenencias por fuera del circuito bancario convencional.

Para Kiyosaki, el problema estructural radica en el endeudamiento creciente de los Estados Unidos, la falta de disciplina fiscal de la dirigencia y un sistema educativo que no enseña a gestionar el patrimonio.

Bajo su análisis, las monedas fiduciarias funcionan como "dinero falso" programado para desvalorizarse frente a los bienes escasos.

La reflexión de Robert Kiyosaki en X

Sin embargo, su postura encuentra matices en Wall Street: Jim Cramer, conductor del ciclo financiero Mad Money, recomendó recientemente en su programa priorizar el oro físico antes que Bitcoin para proteger el patrimonio, argumentando que la alta volatilidad de los activos digitales suele atrapar a pequeños ahorristas en momentos de euforia, mientras que el metal dorado ofrece estabilidad frente a la depreciación de las monedas.

Cómo funciona el dólar en Argentina y por qué conservarlo no alcanza

En la plaza argentina, el reflejo habitual ante la incertidumbre económica sigue siendo la compra de billetes físicos.

Con el Dólar operando en la zona de $1.570, dolarizarse resulta accesible, pero conservar moneda dura inmovilizada no frena el impacto de la inflación internacional.

Por eso, consultoras y sociedades de bolsa estructuran estrategias en pesos que combinan metales preciosos sin lingotes, papeles corporativos y deuda que devuelve capital antes del recambio presidencial de 2027.

Cómo invertir en oro y plata a través del mercado local

Para trasladar la recomendación de Kiyosaki y Cramer al circuito formal argentino sin recurrir al atesoramiento doméstico ni a los sobrecostos de las joyerías, la Bolsa permite operar derivados con respaldo real.

El economista y fundador de Cocos Capital, Ariel Sbdar, destaca que los inversores pueden ingresar al mercado del oro desde montos mínimos mediante instrumentos bursátiles cotizados en pesos:

ETF de oro físico (GLD): Replica de forma directa la onza troy de oro internacional resguardada en bóvedas bancarias. Al adquirir este certificado, el ahorrista dolariza su capital al tipo de cambio financiero implícito y sigue el valor del metal sin pagar costos de custodia ni riesgos de seguridad.

Canasta de mineras globales: Títulos de compañías consagradas de extracción masiva como Barrick Gold, Newmont o el fondo sectorial VanEck Gold Miners (GDX) , que amplifican las ganancias cuando el precio del mineral escala.

Exposición a la plata: Para quienes buscan diversificar entre metales preciosos, el mercado ofrece alternativas en mineras bimetálicas como Pan American Silver (PAAS), Hecla Mining y Coeur Mining, activos que capturan el ciclo industrial y financiero de la plata con liquidación local en moneda nacional.

Qué rol cumplen las empresas líderes frente al dinero fiat

Más allá de los metales, la diversificación patrimonial exige incorporar activos productivos que generen flujo constante de caja frente a la pérdida de poder adquisitivo.

Por un lado, los Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs) de multinacionales consolidadas demostraron su capacidad de cobertura.

Un relevamiento de IOL InvertirOnline sobre una colocación base de $100.000 en octubre de 2026 reflejó que papeles como Eli Lilly (LLY) treparon un +20,3% ($120.300) y Walmart (WMT) sumó +19,0% ($119.000), contrastando con el modesto +1,50% ($101.500) generado por las cuentas a la vista de las billeteras virtuales.

Al respecto, el economista de QCapital Adrián Moreno señala a iProUP que firmas como Eli Lilly traccionan por fundamentos propios: "Existe una alta demanda global de sus nuevos productos para adelgazar, mientras la compañía busca maximizar su efecto terapéutico, haciendo escalar profundamente su precio", convirtiendo a la acción en una reserva de valor superior al papel moneda.

Las Obligaciones Negociables que aportan previsibilidad en dólares

Por otro lado, para perfiles moderados que temen las oscilaciones de Bitcoin o el oro, las Obligaciones Negociables (ON) energéticas (como las emisiones sustentables de Genneia con calificación AA+.ar y Tasa de interés fija anual del 6,25% con pagos semestrales) aportan previsibilidad.

Al licitarse a plazos de dos a tres años con cupones periódicos en dólares billete, permiten transformar pesos en rentas fijas semestrales en moneda extranjera con bajo riesgo crediticio.

La coincidencia de fondo entre Kiyosaki y los analistas locales

La coincidencia de fondo entre Robert Kiyosaki y los principales analistas bursátiles radica en evitar la pasividad financiera.

Frente a la erosión continua del dinero fiduciario y el inicio del calendario electoral rumbo a 2027, el mercado local cuenta con herramientas concretas: desde comprar fracciones de oro y plata vía CEDEARs a partir de $5.000, hasta asegurarse rentas en ONs y cobrar de vuelta los dólares de la deuda soberana antes de que se abran las urnas.

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos, explicativos y de divulgación financiera sobre el mercado de capitales. Este contenido no constituye una recomendación de compra, oferta pública ni asesoramiento financiero por parte de este medio. Cada usuario debe evaluar sus objetivos de inversión y tolerancia al riesgo antes de comprometer fondos.