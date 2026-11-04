Benjamin Cowen considera que el mercado atraviesa una etapa de acumulación y advierte que las ventas por pánico podrían ser apresuradas

Las bajas actuales representan una oportunidad de acumulación para inversores de largo plazo, según su análisis.

La estrategia del analista se basa en el ciclo de cuatro años de BTC, vinculado al halving y elecciones.

Benjamin Cowen recomienda no vender Bitcoin y prevé un nuevo ciclo alcista en 2027 para la criptomoneda.

Benjamin Cowen, analista de criptomonedas, recomendó no vender Bitcoin (BTC) durante la caída que atraviesa el mercado y sostuvo que el activo podría iniciar una nueva etapa alcista en 2027.

El especialista indicó que el retroceso actual responde a un ciclo de cuatro años y que los inversores de largo plazo podrían entrar en una etapa de acumulación.

Cowen ganó reconocimiento entre los inversores por sus advertencias previas al desplome de BTC en 2021.

Ahora, considera que la corrección actual forma parte de un comportamiento que ya se observó en ciclos anteriores.

Por qué el analista recomienda no vender Bitcoin

La estrategia de Cowen se basa en el ciclo de cuatro años de Bitcoin, relacionado con el halving, el evento que reduce a la mitad las recompensas que reciben los mineros por validar transacciones.

Según su interpretación, el año posterior al halving suele coincidir con el máximo del mercado, mientras que el año de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos tiende a marcar un piso para el precio del activo.

A partir de ese comportamiento, el especialista consideró que el cuarto trimestre de 2025 habría marcado el techo del ciclo actual. En cambio, sostuvo que la etapa de acumulación comenzó el 1 de julio de 2026, cuando Bitcoin registró un nuevo mínimo.

Cowen planteó –por tal motivo– que las bajas actuales podrían representar una oportunidad para los inversores que buscan construir posiciones a largo plazo, en lugar de una señal para vender por temor a nuevas pérdidas.

Sin embargo, su análisis no implica que Bitcoin ya haya tocado fondo. El especialista tampoco estableció un precio mínimo definitivo y advirtió que la corrección todavía podría extenderse.

Los dos escenarios que plantea para Bitcoin en noviembre

En su análisis titulado "Bitcoin: llegó el desastre del cuarto trimestre", Cowen presentó dos posibles caminos para el mercado durante las próximas semanas.

El primero contempla una etapa de capitulación breve, caracterizada por una caída pronunciada del precio y ventas masivas de inversores que buscan salir del mercado ante el temor a mayores pérdidas.

El segundo escenario depende de que Bitcoin logre sostener una zona de soporte ubicada entre los u$s73.000 y u$s77.000. Si ese nivel resiste, el activo podría experimentar un rebote hacia los u$s79.000 y u$s80.000 antes de registrar una última caída en noviembre.

Cowen también comparó el posible calendario del mínimo actual con los ciclos de 2014, 2018 y 2022. En esos períodos, los pisos de mercado se registraron después de las elecciones de mitad de mandato estadounidenses.

Cowen espera que Bitcoin inicie una nueva etapa alcista en 2027 y descartó, por ahora, una caída tan profunda como la de 2022, cuando perdió 77% de su valor.