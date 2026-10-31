El evento cripto más antiguo del mundo modificará su formato y apuntará a temáticas relacionadas con la nueva actualidad cripto

La madurez del mercado cripto, la llegada de gigantes financieros y el desplome del 40% de Bitcoin causaron el cambio.

Labitconf, la feria sobre criptomonedas y blockchain más antigua del mundo, que arrancó en Argentina y se expandió a Latinoamérica, anunció al cierre de su 14º edición que cambiará su formato.

Así, se desmintieron los rumores de que esta sería su última edición. Pero no será lo mismo. Durante el cierre de la conferencia, a cargo de Rodolfo Andranges, líder y host principal; y Diego Gutiérrez Zaldíbar, dos de los fundadores junto a Franco Amati que no asistió este año, el evento cambiará su formato.

La decisión se debe a cuestiones del mercado cripto. Por un lado, la llegada de los fondos cotizados, el ingreso de gigantes financieros (como Visa, Mastercard y grandes bancos) y el avance regulatorio generan que Bitcoin ingrese en otra era.

Por otro, el precio de la divisa digital. Bitcoin se desplomó 40% desde sus máximos de hace un año, cuando tocó los u$s126.000, y desde entonces no puede volver a las seis cifras. Un bear market siempre genera mayor cautela y menores movimientos en exchanges. No es algo que no haya pasado antes, pero golpeó fuertemente la participación de sponsors.

De hecho, durante el recorrido por la feria, que tiene al ex predio Costa Salguero como venue histórica, se notó que la superficie se redujo en relación a años anteriores. También se percibió la ausencia de Binance, Coinbase y otros grandes jugadores que suelen ser de la partida.

Además, según confirmó Andragnes, este año se terminó la sociedad con la productora de Mario Pergolini, que había comenzado en 2022.

Aunque este cambio también está relacionado con que Bitcoin llegó a una etapa de madurez en la que dejó de ser una curiosidad, especialmente para los argentinos, habituados al ahorro en USDT. En teoría, esto muestra puede generar mayor interés empresas que venden servicios a otras empresas .

Así, se espera que la Fundación Bitcoin Iberoamérica financie eventos de comunidades locales y Labitconf se convierta en una feria enfocada en el negocio B2B. Pero no es la "onda" de Labitconf.

La nueva Labitconf

Se trata de un cambio notable para la comunidad cripto de Latinoamérica. El evento nació en 2013 de mano de los primeros entusiastas locales de Bitcoin. Gutiérrez Zaldívar recordó que todo comenzó en el McDonalds de Plaza Italia donde los miembros de la ONG Bitcoin Argentina, que sirvió de modelo para otros países de la región y derivó en la creación de la Fundación Bitcoin Iberoamérica que sustenta iniciativas como Labitconf, comenzaron la aventura.

Desde 2013, el evento fue creciendo hasta convertirse en una feria top-tier, a la altura de los principales encuentros del mundo: grandes dimensiones, salón con actividades para los participantes, más de 200 charlas, varios escenarios e invitados de renombre de la comunidad nacional e internacional.

Entre estos últimos, se destacaron personalidades de la talla de Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum; Andreas Antonopoulos, defensor de Bitcoin y bestseller acudió 7 veces en "caracter de amigo" según Andragnes; o Samson Mow, asesor de Bukele para la adopción cripto en El Salvador. El host de Labitconf aseguró que todos los

Pero la iniciativa siempre sumó una layer 2 local, como la inclusión de la Fiesta Bresh para cerrar una edición o la recordada temática "Mundialista" en la Labitconf 2022, con atracciones futbolísticas en los stands y camisetas albicelestes por doquier, semanas antes de Qatar. Todas cuestiones vinculadas a la "visión holística" de Andragnes.

También fue el escenario en el que se analizaron hitos negativos, como el colapso de FTX en noviembre de 2022, a escasos días de la Labitconf en la que se iba a anunciar la llegada de la compañía de Sam Bankman-Fried en Argentina; o el más reciente hackeo a Binance por u$s6.300 millones.

Otra recordada edición fue la de 2020, via streaming. Andragnes y Gutiérrez Zaldívar presentaron las charlas via zoom, con escenografía galáctica ante la escalada "hacia la luna" de Bitcoin durante la pandemia: de 7.200 a 29.000 dólares.

Todo esto puede quedar atrás y la temática más "corpo" de la próxima era del mercado cripto no tan atractivo para los fundadores como el efecto transformador de la economía y la sociedad que propone Bitcoin. Tampoco importa el precio: Andragnes solía usar una zapatilla de cada color (de la misma marca) para mostrar ese subibaja constante de la criptomoneda líder.

También es el host principal de la feria y rostro más reconocible de Labitconf. Se espera que la Fundación Bitcoin Latinoamérica busque un sucesor para el nuevo enfoque que tendrá el evento insignia en que el B2B dejará de ser una temática más a ser la principal.