Un analista de mercados explica por qué los ETF de futuros protegen ante la caída de un exchange y cuáles son los instrumentos clave en Wall Street.

Estos fondos replican el valor de Bitcoin mediante contratos financieros, eliminando la exposición a fallas de seguridad blockchain o custodios.

Gustavo Neffa (Research for Traders) sugiere ETF como BITO, BTF para evitar la custodia directa de criptoactivos en plataformas.

Tras el incidente de Binance, los ETF de futuros de Bitcoin emergen como alternativa para invertir sin riesgo de hackeo en exchanges centralizados.

El incidente de seguridad que obligó a Binance a frenar depósitos y retiros tras detectar movimientos sospechosos estimados en u$s6.300 millones reabrió un debate estructural en el ecosistema financiero: la custodia de los activos digitales.

Con más de u$s2.540 millones congelados de urgencia por emisores centralizados de stablecoins como Tether y Circle, los inversores comenzaron a evaluar alternativas para mantener exposición al precio de Bitcoin sin quedar expuestos a brechas en las plataformas de negociación.

En ese marco, el analista financiero y director de Research for Traders, Gustavo Neffa, planteó una alternativa operativa para mitigar la vulnerabilidad informática de los exchanges centralizados.

Para el especialista, los fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por contratos de futuros permiten invertir en la trayectoria de la criptomoneda eludiendo de raíz el peligro de sustracción directa en billeteras calientes.

"Es mejor un ETF de futuros de Bitcoin. Con eso evitás el hackeo de tu cuenta personal en un exchange como Binance: lo evitás porque no utilizás Binance para esta inversión. También el robo de Bitcoins de tu cuenta en un exchange porque no tenés esos Bitcoins en el exchange", explicó Neffa desde su cuenta de X al evaluar la coyuntura del mercado.

¿Por qué un fondo de futuros elimina el riesgo directo ante el hackeo a un custodio?

La diferencia técnica entre operar activos al contado (spot) o instrumentos derivados radica en la tenencia material de los tokens.

En un exchange tradicional o incluso en los ETF spot convencionales, los fondos o los usuarios deben resguardar las claves privadas de los bitcoins en bóvedas digitales o billeteras conectadas a la red. Cuando un atacante vulnera los accesos de la infraestructura -como ocurrió con la sospecha preliminar sobre la computadora de un ingeniero de Binance-, el capital depositado queda bajo amenaza de desvío.

"El principal beneficio es que un hackeo de un custodio de Bitcoin no te pega porque eliminás la exposición directa: el fondo no necesita custodiar Bitcoin para mantener sus futuros", puntualizó Neffa.

Al estar estructurado sobre contratos financieros liquidados en moneda fiduciaria, el vehículo replica el valor del subyacente sin necesidad de transferir criptoactivos reales por la cadena de bloques.

¿Cuáles son las advertencias operativas y qué fondos de futuros lideran el mercado?

Pese a evitar el riesgo tecnológico de la blockchain y de las plataformas cripto, la operatoria dentro del mercado de capitales tradicional no está exenta de contingencias.

El especialista advirtió que la migración hacia cuentas comitentes reguladas traslada la operatoria hacia otro tipo de actores institucionales.

"Ojo que el hackeo o problema operativo del broker sigue existiendo, el de los intermediarios y cámaras de compensación y obvio el efecto precio a la baja", remarcó Neffa, haciendo foco en que una venta masiva en el mercado cripto impacta por igual en la cotización de los derivados.

Entre las principales herramientas disponibles para canalizar esta estrategia en Wall Street, Neffa destacó las siguientes alternativas:

BITO (ProShares Bitcoin Strategy ETF) : el fondo pionero del sector que estructura sus posiciones mediante la compra de futuros y swaps de Bitcoin

BTF, XBTF y BITS: otras alternativas cotizantes que permiten a los ahorristas operar desde cuentas bancarias o sociedades de bolsa sin gestionar claves privadas ni billeteras virtuales

El presente informe tiene fines estrictamente periodísticos y de divulgación sobre mercados financieros, instrumentos bursátiles y seguridad cripto. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión.