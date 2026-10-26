Bitcoin cortó tres trimestres de caídas y trepó a u$s83.570: el impacto de los ETF institucionales y los tres escenarios hacia 2027.

Para alcanzar los u$s110.000, Bitcoin debe superar la resistencia de los u$s90.000, mientras que la Fed definirá el rumbo del mercado este 27 de octubre.

La suba de Bitcoin a u$s83.570 y el desempeño de Ethereum y Solana fueron impulsados por la recompra de bonos del Tesoro de EE. UU. iniciada en agosto.

El ecosistema de activos digitales cerró el tercer trimestre de 2026 con un alza del 42,7% en Bitcoin, impulsada por una fuerte absorción de liquidez institucional.

El ecosistema de los activos digitales cerró el tercer trimestre de 2026 con un balance netamente favorable, quebrando una racha de tres períodos consecutivos de contracción en las cotizaciones.

La recuperación generalizada devolvió el optimismo a las carteras de inversión corporativas, impulsada no por el apalancamiento minorista de ciclos pasados, sino por una sostenida absorción de liquidez institucional.

De acuerdo con el último reporte Crypto Market Outlook elaborado por la plataforma Nexo y al que accedió iProUP, Bitcoin (BTC) acumuló un alza del 42,7% entre julio y septiembre, escalando desde los u$s58.544 hasta ubicarse en torno a los u$s83.570 por unidad.

El movimiento arrastró con mayor vigor a las principales plataformas de contratos inteligentes: Ethereum (ETH) se disparó un 70,9% -su registro trimestral más alto desde 2021- y Solana (SOL) avanzó un 60,5% en el mismo lapso.

El punto de inflexión para el mercado se produjo el pasado 19 de agosto, luego de que el Tesoro de los Estados Unidos confirmara que duplicaría sus programas de recompra de bonos de largo plazo, elevando el cupo de u$s2.000 millones a u$s4.000 millones por subasta. Dicha inyección alivió el estrés en la curva de rendimientos soberanos y detonó un cierre masivo de posiciones bajistas, permitiendo que la principal criptomoneda saltara de u$s64.700 a superar los u$s78.000 en tres ruedas operativas.

¿Puede Bitcoin alcanzar los u$s110.000 antes de finalizar 2026?

La posibilidad de que la criptomoneda líder busque nuevos máximos históricos depende de superar una zona de resistencia técnica y sostener el costo de entrada institucional.

El estudio de Nexo ubica a los u$s82.000 como el piso operativo determinante para el trimestre en curso, dado que coincide de forma directa con el precio promedio de compra de los inversores de los ETF al contado en Wall Street, estimado en los u$s82.300. Si la cotización convalida cierres semanales por encima de esa franja y quiebra el corredor de resistencia técnica de los u$s88.000 a u$s90.000, los analistas proyectan un avance hacia la zona de los u$s105.000 a u$s110.000.

La estructura de tenedores respalda este potencial: el 12% de la masa circulante de Bitcoin fue adquirido entre los u$s81.000 y u$s88.000, mientras que apenas un 5% se compró en el escalón de u$s88.000 a u$s95.000. Esta baja concentración de oferta en niveles superiores minimiza la presión vendedora por desarme de posiciones sin pérdidas. Por el contrario, perforar de forma bajista los u$s82.000 habilitaría una corrección hacia los u$s80.000 o incluso hacia los u$s77.000, nivel que representa el costo promedio global de adquisición del conjunto de los tenedores.

Frente a estas variables, el análisis técnico y de flujos de la consultora plantea tres trayectorias posibles para el cierre del año:

Escenario alcista: Con inflación controlada y tasas estables, la continuidad de ingresos a los ETF empujaría el precio al rango de u$s105.000 a u$s110.000

Escenario de consolidación: Una postura conservadora de los bancos centrales mantendría la cotización oscilando en una banda lateral de u$s79.000 a u$s90.000

Escenario de corrección: Un repunte inflacionario en Estados Unidos y la salida de fondos institucionales pondría a prueba el soporte de u$s77.000

¿Cómo influyen las tasas de la Fed y los rendimientos del Tesoro en los activos digitales?

El comportamiento de los mercados tradicionales continúa condicionando el flujo de liquidez que ingresa al circuito cripto.

En septiembre, la Reserva Federal (Fed) dispuso un incremento en su tasa de referencia que fijó el rango en 3,75% a 4,00%, al tiempo que el rendimiento de los bonos del Tesoro norteamericano a 30 años trepó al 5,66% a inicios de octubre, marcando su nivel más elevado en dos décadas. Este endurecimiento en el costo del dinero encarece el financiamiento y ofrece rentabilidades atractivas en activos libres de riesgo, compitiendo de frente contra las opciones de renta variable y activos alternativos.

Pese a este entorno restrictivo, el flujo institucional no se detuvo. Los fondos cotizados en bolsa (ETF) de Bitcoin al contado en el mercado estadounidense captaron u$s2.650 millones netos durante septiembre, acelerando sus suscripciones inmediatamente después de la suba de tasas dispuesta por el banco central. En simultáneo, los ETF de Ethereum absorbieron unos u$s860 millones en el mes y los instrumentos atados a Solana sumaron u$s250 millones durante el trimestre, con niveles de apalancamiento financiero alineados a sus promedios históricos.

La mirada de la City y de los gestores globales se concentra ahora en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal prevista para este 27 y 28 de octubre. La confirmación de una pausa en el ciclo alcista de tasas y la estabilización en los rendimientos de los títulos soberanos a largo plazo serán los dos termómetros indispensables para definir si la liquidez convalida el salto hacia los seis dígitos o si el mercado ingresa en una fase de compresión de ganancias.