La empresa apuesta por los pagos, la custodia y su stablecoin para crecer. Además, prevé que su red alcance u$s150.000 millones en volumen acumulado

A pesar de la caída del 30% de XRP, Ripple diversifica sus negocios de servicios institucionales para asegurar su crecimiento.

Amplía sus servicios financieros a instituciones, sumando clientes como Aviva Investors y Brevan Howard para trading y custodia.

Ripple proyecta alcanzar u$s1.000M en ingresos anualizados para 2026, impulsada por pagos, custodia y stablecoins institucionales.

Ripple espera alcanzar una tasa anualizada de ingresos de u$s1.000 millones al cierre de 2026, impulsada por sus negocios de pagos, custodia de activos digitales, stablecoins y servicios financieros para instituciones.

La compañía, liderada por Brad Garlinghouse, también prevé que su red de pagos acumule un volumen de u$s150.000 millones y que su stablecoin RLUSD alcance una capitalización de mercado de u$s2.600 millones.

Ripple indicó que durante el año se triplicó la cantidad de clientes y socios que utilizan varios de sus productos.

La cifra de ingresos corresponde a una proyección anualizada, es decir, al ritmo de facturación esperado y no al total que registrará durante todo 2026.

Ripple amplía sus servicios financieros

La compañía busca que sus clientes institucionales utilicen varios de sus servicios en simultáneo, desde pagos internacionales y custodia hasta stablecoins y herramientas de trading.

La estrategia apunta a captar bancos, administradoras de fondos y otras instituciones que necesitan gestionar activos y realizar operaciones financieras.

Entre sus iniciativas recientes, Aviva Investors lanzó una clase de acciones tokenizada de su fondo de liquidez en libras esterlinas sobre XRP Ledger (XRPL), la red blockchain vinculada a Ripple.

Además, la firma de inversión Brevan Howard amplió su relación con la compañía para incorporar servicios de:

intermediación

compensación

financiamiento

Por su parte, Ripple Prime sumó swaps referenciados a más de 100 mercados, con negociación y liquidación disponibles las 24 horas. Los clientes institucionales pueden utilizar RLUSD como garantía en estas operaciones.

RLUSD suma protagonismo en el sector

Ripple espera que RLUSD alcance una capitalización de mercado de u$s2.600 millones para fin de año. La stablecoin forma parte de la estrategia de la empresa para ampliar sus servicios de pagos y operaciones institucionales.

La compañía también recibió la aprobación final de la Oficina del Contralor de la Moneda de los Estados Unidos para establecer un banco fiduciario nacional.

La autorización le permite gestionar las reservas de RLUSD y actuar como fiduciario de las garantías de sus tenedores, pero no habilita a captar depósitos ni a conceder préstamos.

Pese a la expansión de sus negocios, XRP acumulaba una caída cercana al 30% en lo que va del año, con una capitalización de mercado de aproximadamente u$s 83.000 millones al momento del reporte.

En paralelo, los fondos cotizados al contado de XRP registraban activos netos por unos u$s1.570 millones al 26 de octubre. Aunque estos productos ofrecen una vía de exposición al token, su evolución no garantiza una recuperación de su precio.

El crecimiento de Ripple y el desempeño de XRP responden a dinámicas diferentes. Mientras la empresa busca aumentar sus ingresos mediante pagos, custodia y servicios institucionales, el precio del token depende también de las condiciones del mercado.

El próximo desafío será comprobar si los nuevos acuerdos y la expansión de sus productos se traducen en ingresos efectivamente registrados.