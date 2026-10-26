Su plataforma automatiza tareas de tesorería con diversos niveles de autonomía y suma rendimientos sobre activos digitales que cumplan los requisitos

Buscan optimizar la gestión de liquidez y pagos corporativos 24/7, integrando la tesorería tradicional con activos digitales.

Las funciones combinan "24/7 Returns" para rendimientos sobre activos elegibles y automatización de tareas con IA de GSmart.

Ripple lanzó nuevas herramientas para su plataforma Ripple Treasury, ofreciendo automatización de tesorería con IA y rendimientos en activos digitales.

Ripple presentó nuevas herramientas para empresas que permiten obtener rendimientos sobre activos digitales elegibles y automatizar tareas de tesorería con IA, a través de su plataforma corporativa Ripple Treasury.

La propuesta busca mejorar la gestión de liquidez, los pronósticos de efectivo y los pagos, con distintos niveles de autonomía y controles para que cada compañía decida qué operaciones requieren aprobación humana.

La iniciativa combina 24/7 Returns, un programa que ofrece rendimientos sobre activos digitales que cumplen determinadas condiciones, con nuevas funciones de automatización de GSmart.

El acceso depende de los requisitos del programa y de los activos admitidos, por lo que no está disponible automáticamente para todos los clientes.

El objetivo es aprovechar los fondos operativos durante la noche, los fines de semana y los días festivos, sin limitar la gestión financiera al horario bancario.

La herramienta forma parte de la estrategia de Ripple para ampliar sus servicios de tesorería corporativa y conectar la gestión de efectivo tradicional con la infraestructura de activos digitales.

Ripple lanzó nuevas herramientas para su plataforma Ripple Treasury

Cómo funciona la automatización de tesorería con IA

Las nuevas funciones de GSmart permiten automatizar tareas financieras, como la gestión de liquidez, los pronósticos de efectivo, la conciliación y los pagos.

Las empresas pueden elegir entre tres niveles de autonomía:

manual, cuando se requiere aprobación humana

semiautónomo, cuando la IA actúa dentro de reglas definidas

autónomo, cuando ejecuta procesos de principio a fin

Los agentes deben respetar las políticas internas y derivar a una persona los casos que no pueden resolver. Así, las compañías pueden automatizar algunas operaciones y mantener la supervisión humana en las decisiones más sensibles.

Ripple sostiene que los cálculos financieros se realizan con motores deterministas, mientras que la IA interpreta políticas, identifica patrones y explica recomendaciones.

GTreasury impulsa la estrategia corporativa

La expansión de Ripple Treasury se apoya en GTreasury, una empresa de software financiero que Ripple acordó adquirir por u$s1.000 millones en octubre de 2025.

Con más de cuatro décadas de experiencia y más de 1.000 clientes en 160 países al momento del anuncio, GTreasury aporta herramientas para administrar efectivo, pronósticos, pagos e inversiones.

Su incorporación permite a Ripple integrar servicios de tesorería con su infraestructura de pagos y activos digitales, sin exigir que las empresas abandonen sus relaciones bancarias.

En octubre de 2026, Ripple anunció una integración con DriveWealth para utilizar su stablecoin RLUSD en liquidaciones a través de XRP Ledger en Europa, con una posible expansión a Estados Unidos.

El acuerdo también contempla pagos transfronterizos y servicios de custodia de activos digitales. DriveWealth indicó que sus clientes podrán financiar cuentas de garantía con stablecoins convertidas a efectivo casi en tiempo real.

Con estas iniciativas, Ripple busca integrar tesorería, pagos e infraestructura digital en una misma oferta empresarial.

El acceso a los rendimientos dependerá de las condiciones del programa, mientras que cada compañía podrá definir qué operaciones automatiza y cuáles mantiene bajo aprobación humana.