Bitmine, DeFi Development Corp. y Tron Inc. ampliaron sus reservas cripto y refuerzan una estrategia de inversión que gana lugar entre las empresas

Adoptan el modelo de Strategy, buscando ingresos por staking y participación en blockchain, pese a la volatilidad.

Bitmine acumuló el 4,95% de ETH; DeFi Development Corp. y Tron Inc. sumaron SOL y TRX a sus reservas.

Tres empresas de EE. UU. reforzaron sus tesorerías cripto con ETH, SOL y TRX, invirtiendo a largo plazo.

Tres empresas que cotizan en bolsas de los Estados Unidos reforzaron sus tesorerías con criptomonedas durante la última semana de octubre de 2026.

Bitmine sumó ether, DeFi Development Corp. amplió sus reservas de Solana y Tron Inc. mantiene su estrategia de acumulación de TRX, en un modelo financiero similar al de Strategy con Bitcoin (BTC).

Las compras forman parte de una tendencia entre compañías que incorporan criptoactivos a sus balances como una apuesta de inversión a largo plazo.

En algunos casos, también buscan generar ingresos mediante el staking o la participación directa en las redes blockchain.

Bitmine ya tiene casi 5% de todos los Ether

Bitmine Immersion Technologies compró 10.452 ether por u$s24.5 millones y elevó sus reservas a 6.051.933 ETH, equivalentes a 4,95% del suministro total de Ethereum. La empresa busca alcanzar el 5% de la oferta.

Según indicó la firma, sus tenencias de criptomonedas, efectivo e inversiones sumaban alrededor de u$s15.000 millones.

Además, recompró 2.04 millones de acciones a un precio promedio de u$s 22,48. En lo que va de 2026, destinó u$s399.6 millones a recomprar 22.9 millones de títulos.

Bitmine también mantiene más de 5.2 millones de ETH en staking, un mecanismo que permite obtener recompensas por participar en la validación de operaciones de la red.

DeFi Development Corp. amplía sus reservas de Solana y Tron Inc. apuesta por TRX

Otra compañía que incrementó sus tenencias fue DeFi Development Corp., que cotiza en Nasdaq. La empresa sumó 5.346 SOL y llevó su tesorería a aproximadamente 2.595.612 unidades.

La firma sostiene una estrategia centrada en acumular Solana y aumentar sus reservas mediante compras y otras actividades vinculadas con el ecosistema.

También opera infraestructura de validación, con la que busca generar ingresos asociados a la red.

El anuncio coincidió con la activación de Alpenglow, una actualización del mecanismo de consenso de Solana que entró en funcionamiento en la red principal días atrás.

Tron Inc., desarrolla una estrategia de tesorería basada en tron. La compañía había indicado en agosto que acumulaba más de 709 millones de tokens desde el inicio de su plan en junio de 2025.

La empresa busca ampliar sus reservas y profundizar su participación en la red TRON, con iniciativas relacionadas con la validación de transacciones y la generación de ingresos dentro del ecosistema.

Qué son las tesorerías cripto y por qué siguen el modelo de Strategy

Estas empresas siguen un modelo popularizado por Strategy, que convirtió la compra de Bitcoin en el eje de su tesorería.

La estrategia consiste en acumular criptomonedas como inversión a largo plazo y generar ingresos mediante staking u otras actividades.

Sin embargo, la volatilidad de los criptoactivos puede reducir el valor de las reservas y afectar los resultados financieros.

Aunque Bitmine, DeFi Development Corp. y Tron Inc. comparten este enfoque, cada una apuesta por una criptomoneda diferente con su determinada estrategia.