En su análisis, el próximo nivel relevante se ubica sobre los u$s75.000, una zona que considera clave para determinar si la corrección se profundizará

Sostiene que una corrección severa en Wall Street impulsará al oro como refugio ante mayores costos de financiamiento.

El analista atribuye la caída al freno tecnológico y destaca que los ETF spot sufren por no operar los fines de semana.

Peter Schiff, economista, gestor de fondos y uno de los detractores históricos de Bitcoin (BTC), advirtió que el activo podría dirigirse hacia los u$s75.000 luego de perforar momentáneamente el nivel de u$s80.000, una barrera psicológica que el mercado seguía de cerca.

El fundador de Euro Pacific Asset Management publicó su visión en la red social X el 24 de octubre, donde opinó que BTC "finalmente se está desplomando" y manifestó su sorpresa por el tiempo que la criptomoneda consiguió mantenerse por encima de los u$s80.000.

En su análisis, el próximo nivel relevante se ubica en torno a los u$s75.000, una zona que considera fundamental para determinar si la corrección puede profundizarse.

"Ahora que está por debajo de los u$s80.000, la siguiente parada probablemente sea u$s75.000. Si ese nivel no logra mantenerse, será un fin de semana muy largo para los bitcoiners, especialmente para los inversores en ETF que no pueden vender hasta el lunes", escribió Schiff.

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La advertencia llegó en un contexto de debilidad para el mercado. Durante la caída más reciente, Bitcoin llegó a negociarse en torno a los u$s79.146, su nivel más bajo en más de un mes, aunque posteriormente recuperó parte del terreno perdido y volvió a ubicarse por encima de los u$s80.000.

Uno de los argumentos centrales de Schiff está vinculado al deterioro que observa en los mercados bursátiles, particularmente en las acciones tecnológicas y en compañías relacionadas con la inteligencia artificial.

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Días antes de su nueva predicción bajista, el economista había cuestionado cuánto tiempo podría Bitcoin resistir la presión vendedora si el sector tecnológico continuaba debilitándose.

La preocupación de Schiff también alcanza al mercado de los fondos cotizados en bolsa (ETF) cripto.

Según destacó, los inversores en ETF spot de Bitcoin enfrentan una desventaja operativa durante los fines de semana, ya que, mientras la criptomoneda cotiza las 24 horas de los siete días de la semana, las participaciones de estos fondos solo pueden negociarse durante las sesiones bursátiles tradicionales.

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En contraposición, el economista mantiene una postura abiertamente favorable al oro, mientras mantiene los cuestionamientos sistemáticos hacia Bitcoin desde hace más de una década.

De hecho, el economista considera que una eventual corrección profunda de las acciones estadounidenses no perjudicaría al oro, sino que actuaría como un catalizador para una nueva etapa de apreciación del metal.

La postura de Schiff surgió después de una fuerte caída del oro, que llegó a perder cerca de u$s116 en una sola jornada y retrocedió hasta la zona de los u$s4.000 por onza.

A pesar de ese movimiento, el analista interpretó la corrección como un fenómeno transitorio vinculado al nerviosismo generalizado de los mercados y no como un cambio estructural en la tendencia del metal precioso.

"Los operadores parecen estar preparándose para una crisis tecnológica y para el desarme de las posiciones apalancadas vinculadas a la inteligencia artificial. Puede que tengan razón respecto a eso, pero están equivocados si creen que el oro también caerá. El oro ya corrigió. Un desplome bursátil será alcista para el oro", sostuvo Schiff en sus redes sociales.

El economista advierte desde hace meses sobre la fragilidad del mercado accionario estadounidense. En su visión, las valuaciones alcanzadas por muchas compañías tecnológicas, especialmente aquellas vinculadas al auge de la IA, se encuentran en niveles difíciles de sostener a causa de factores como:

Tasas de interés elevadas

Inflación persistente

Mayores costos de financiamiento

Uno de los argumentos centrales de Schiff es que el gasto en infraestructura de IA se convirtió en uno de los principales motores del crecimiento económico estadounidense.

Sin embargo, considera que la continuidad de esas inversiones podría verse afectada por el encarecimiento del crédito y la menor disponibilidad de financiamiento. Según su análisis, una desaceleración de ese ciclo inversor tendría consecuencias negativas para Wall Street y para la economía en general, pero favorecería a activos refugio como el oro y las compañías mineras.

"El gasto de capital en IA es prácticamente lo único que mantiene al PBI en terreno positivo. Por eso, una recesión inminente sería muy favorable para el oro y para las mineras", remarcó.

Su perspectiva también contempla un escenario de inflación elevada durante los próximos años. El economista advirtió que el índice de precios podría volver a acelerarse significativamente en 2027, impulsado por déficits fiscales crecientes, altos niveles de endeudamiento público y eventuales respuestas expansivas de la Reserva Federal frente a una desaceleración económica.

Fiel a una posición que mantiene desde hace décadas, Schiff mantiene al oro como el principal refugio frente a las turbulencias financieras, la inflación y los riesgos asociados a la deuda soberana.