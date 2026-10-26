La criptomoneda número dos en capitalización no registró movimientos significativos. Los precios de otras monedas digitales y dólares cripto

En el mercado argentino, el valor de la criptomoneda se ubica en $3,91 millones, mientras el ecosistema global muestra una baja general del 0,20%.

El activo mantiene una participación del 10,57% en el mercado cripto, que alcanza una capitalización total de u$s2,70 billones este 26 de octubre.

Ethereum cotiza hoy a u$s2.332,79 a nivel global tras registrar una leve variación del 0,07% en las últimas 24 horas, según datos de Binance.

Ethereum, la segunda mayor criptomoneda, subió un 0,07% en las últimas 24 horas y su precio actual es de u$s2.332,79, con un circulante de u$s284.983,38 millones, de acuerdo con cifras de Binance.

Con un total de 40.032 monedas, el mercado global de criptomonedas suma u$s2,70 billones de capitalización este lunes 26 de octubre, según CoinMarketCap.

De esta forma, las criptomonedas evidenciaron un baja global del 0,20% en el último día. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 60,05%, Ethereum con un 10,57%, y las demás monedas lograron un 29,38%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este lunes 26 de octubre:

Bitcoin: u$s80.484,75 (0,02%)

Ethereum: u$s2.332,79 (-0,07%)

BNB: u$s744,74 (0,65%)

Ripple: u$s1,30 (0,46%)

Solana: u$s102,16 (1%)

Cardano: u$s0,21 (1,20%)

Polkadot: u$s1,03 (-0,48%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,24%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el mercado local, este lunes 26 de octubre, las principales exchanges de Argentina muestran estas cotizaciones en pesos para las criptomonedas más importantes:

Bitcoin: $135,11 millones

Ethereum: $3,91 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.185,39

Solana: $171.827,20

Cardano: $348,56

Polkadot: $1.729,70

Dogecoin: $131

Polygon: $154,53

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al lunes 26 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.669,70

DAI: $1.674,91

USDC: $1.671,30

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum fue lanzado en 2015 por Vitalik Buterin y su equipo con el propósito de llevar la tecnología blockchain más allá de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin demostraba la viabilidad de una moneda descentralizada, Ethereum introdujo la posibilidad de crear aplicaciones descentralizadas (dApps) que operan a través de contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que se ejecutan automáticamente cuando se cumplen determinadas condiciones, sin la necesidad de una autoridad central. En 2014, Ethereum logró recaudar fondos a través de un exitoso crowdfunding que permitió su lanzamiento.

Junto con Ethereum, también nació Ether (ETH), su criptomoneda, que rápidamente se estableció como una de las más importantes en el ecosistema de blockchain. Los contratos inteligentes, esenciales para el funcionamiento de Ethereum, permiten realizar transacciones y acuerdos sin la intervención de terceros, lo que aporta una mayor seguridad y transparencia.

Otro aspecto destacado de Ethereum es su impulso a la tokenización, lo que permitió la creación de nuevos tipos de activos digitales.

Entre ellos se encuentran las stablecoins, que mantienen un valor estable al estar respaldadas por activos tradicionales, y los NFT, que han cambiado la forma en que las personas compran y venden arte digital, coleccionables y otros bienes únicos.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) fue un componente esencial que permitió que otras plataformas como BNB y Avalanche fueran construidas sobre su arquitectura.

Además, la implementación de soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync ha mejorado significativamente la escalabilidad y la eficiencia de la red, permitiendo procesar más transacciones a menor costo.

Ethereum también ha sido fundamental para el desarrollo de la Web3, un concepto de una Internet descentralizada que promueve la privacidad, la autonomía del usuario y la eliminación de intermediarios. A través de su infraestructura, Ethereum ha impulsado la creación de un sistema más justo y transparente en la web.