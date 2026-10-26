La criptomoneda de mayor capitalización se matuvo estable en las últimas 24 horas. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Ethereum cotiza a u$s2.332,79 mientras el ecosistema cripto enfrenta leves variaciones diarias ante el rol de los activos como refugio de valor.

El mercado global de criptomonedas registra un valor total de u$s2,70 billones, con Bitcoin liderando la dominancia sectorial con un 60,05%.

Bitcoin alcanza una cotización de u$s80.484,75 este lunes, manteniendo una capitalización de mercado de u$s1,62 billones según los datos de Binance.

Con una capitalización de mercado de u$s1,62 billones, Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización más importante, subió 0,02% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s80.484,75 este lunes, de acuerdo con Binance.

CoinMarketCap registra este lunes 26 de octubre una capitalización de u$s2,70 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 40.032 monedas.

En consecuencia, las monedas digitales reportaron un baja del 0,20% en las últimas 24 horas. La dominancia del mercado cripto la encabeza Bitcoin con un 60,05%, Ethereum ocupa un 10,57%, y el resto representa un 29,38%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En la jornada del lunes 26 de octubre, estas son las cotizaciones en dólares promedio de las principales criptomonedas:

Bitcoin: u$s80.484,75 (0,02%)

Ethereum: u$s2.332,79 (-0,07%)

BNB: u$s744,74 (0,65%)

Ripple: u$s1,30 (0,46%)

Solana: u$s102,16 (1%)

Cardano: u$s0,21 (1,20%)

Polkadot: u$s1,03 (-0,59%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,24%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

En el ámbito local, las principales criptomonedas se comercializan en las plataformas argentinas más destacadas a los siguientes valores en pesos este lunes 26 de octubre:

Bitcoin: $135,11 millones

Ethereum: $3,91 millones

BNB: $1,25 millones

Ripple: $2.185,39

Solana: $171.827,20

Cardano: $348,56

Polkadot: $1.729,70

Dogecoin: $131

Polygon: $154,53

Por otra parte, los dólares cripto o stablecoins más usados al lunes 26 de octubre tienen estas cotizaciones en pesos argentinos:

USDT: $1.669,70

DAI: $1.674,91

USDC: $1.671,30

Bitcoin: qué es y cómo se fundó

Bitcoin, creado en 2009 por el misterioso Satoshi Nakamoto, fue la primera criptomoneda en cambiar el panorama financiero. Su objetivo es ofrecer una alternativa descentralizada para realizar pagos sin depender de bancos o gobiernos.

Bitcoin se basa en un sistema de consenso llamado "prueba de trabajo", donde los mineros validan las transacciones mediante cálculos matemáticos. Este proceso asegura la seguridad de la red, aunque consume una gran cantidad de energía.

Con el tiempo, Bitcoin ha sido adoptado como un refugio de valor, similar al oro, gracias a su cantidad limitada de 21 millones de bitcoins, lo que atrae a inversores que buscan proteger su dinero de la inflación.

A pesar de su popularidad, Bitcoin enfrenta desafíos en cuanto a escalabilidad y alto costo de las transacciones. La Lightning Network es una de las soluciones que busca mejorar estos aspectos.

Bitcoin también ha sido objeto de controversia por su uso en actividades ilícitas y sus fluctuaciones de valor, pero continúa siendo la criptomoneda más conocida y con un impacto importante en el sector financiero global.