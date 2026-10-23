Con un incremento del 0,70% En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda sigue al alza. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Ethereum impulsó contratos inteligentes y dApps, sentando las bases para la tokenización, NFTs y la visión de la Web3.

Bitcoin lidera el mercado cripto con 60% de participación; Ethereum, fundado por Vitalik Buterin en 2015, tiene el 10,75%.

El mercado global de criptomonedas alcanza u$s2,73 billones; Ethereum subió 0,70%, cotizando a u$s2.398,65 en 24 horas.

Este viernes, Ethereum, la segunda criptomoneda en importancia, experimentó un aumento de 0,70% en las últimas 24 horas, situando su precio en u$s2.398,65, con un mercado circulante equivalente a u$s293.007,62 millones, según Binance.

El mercado mundial de criptomonedas alcanza hoy, viernes 23 de octubre, una capitalización de u$s2,73 billones, según los datos de CoinMarketCap sobre más de 40.000 monedas.

De esta forma, el mercado global de criptomonedas aumentó un 0,20% en las últimas 24 horas. Con respecto a la participación en el mercado cripto, Bitcoin domina con un 60%, Ethereum lo sigue con un 10,75%, y el resto suma un 29,25%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 23 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s81.340,65 (0,07%)

Ethereum: u$s2.398,65 (0,70%)

BNB: u$s742,70 (1,79%)

Ripple: u$s1,31 (0,19%)

Solana: u$s103,96 (0,29%)

Cardano: u$s0,21 (1,01%)

Polkadot: u$s1,12 (0,72%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,18%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 23 de octubre, así cotizan en pesos las criptomonedas más importantes en las exchanges argentinas más reconocidas:

Bitcoin: $134,28 millones

Ethereum: $3,96 millones

BNB: $1,23 millones

Ripple: $2.163,49

Solana: $172.026,10

Cardano: $355,58

Polkadot: $1.862,54

Dogecoin: $131,42

Polygon: $150,83

En otro orden, este viernes 23 de octubre, los dólares cripto o stablecoins más utilizados en Argentina reflejan los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.645,60

DAI: $1.650,64

USDC: $1.647,20

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum es una red blockchain creada en 2015 por el programador ruso-canadiense Vitalik Buterin y un equipo de desarrolladores, que marcó un antes y un después en el mundo de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin había demostrado el potencial de la blockchain como una moneda descentralizada, Ethereum fue más allá, proponiendo un sistema que permitía ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante contratos inteligentes.

Tras un exitoso financiamiento colectivo en 2014, Ethereum fue lanzado oficialmente con su propia criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes –programas autoejecutables en la blockchain–se convirtieron en el pilar central de su ecosistema, permitiendo desde intercambios financieros hasta aplicaciones en sectores como salud y logística.

Ethereum también popularizó el modelo de tokenización, lo que facilitó la creación de divisas digitales como las stablecoins y tokens no fungibles (NFT).

Además, el diseño de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió la creación de otras redes independientes que simulan su funcionamiento, como BNB o Avalanche; y soluciones de capa 2, que funcionan procesan en sus redes pero interactúan con Ethereum, Optimism y zkSync.

Además, Ethereum dio el puntapié inicial para pensar la Web3, una nueva Internet descentralizada que pone el foco en la privacidad, la transparencia y la ausencia de intermediarios como gobiernos y empresas.