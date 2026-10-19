El token representa depósitos bancarios que ya existen en JPMorgan, registrados ahora en una blockchain pública. Todos los detalles

JPMorgan lanzó su token de depósito JPM Coin (JPMD) en la red principal de Ethereum para clientes institucionales.

JPMorgan, una de las entidades bancarias más grandes del mundo, anunció que su token de depósito en dólares, JPM Coin (JPMD), ya está activo en la red principal de Ethereum para clientes institucionales.

La novedad la confirmó Kinexys, la división blockchain de la entidad, que describió a Ethereum como el siguiente paso natural por su profundidad de liquidez en cadena y de activos tokenizados.

El token representa depósitos bancarios que ya existen en JPMorgan, registrados ahora en una blockchain pública, de modo que su valor surge de la obligación de depósito del propio banco y no de reservas de una empresa emisora como Tether o Circle.

Un cliente con dólares en una cuenta de depósito en blockchain de Kinexys puede representar parte de ese saldo en la red, enviarlo casi en tiempo real a otra billetera aprobada, y el receptor puede canjearlo por un saldo en una cuenta tradicional. Por eso mismo, la solvencia del banco y los términos de la relación de depósito importan para quien lo use.

Kinexys lanzó la prueba de concepto de JPM Coin en junio de 2025 con clientes como B2C2, Coinbase y Mastercard, y en noviembre de 2025 abrió JPMD a clientes institucionales en Base, la red de segunda capa de Coinbase.

En enero de 2026, Digital Asset y Kinexys anunciaron que el token también llegaría de forma nativa a la red Canton durante este año. Con el paso a Ethereum, JPMD admite transferencias entre redes compatibles con la máquina virtual de Ethereum, incluidas Base y la red principal.

Por qué la elección de Ethereum no es casual

Según Ledger Insights, Base resultaba lógica como socio de lanzamiento por la relación con Coinbase, pero es en Ethereum donde está la actividad de fondos y valores tokenizados, desde BUIDL de BlackRock hasta los fondos del mercado monetario tokenizados de JPMorgan Asset Management.

Para que un token de depósito funcione como la pata de efectivo o de garantía junto a esos activos, tiene que estar en la misma cadena. El banco lanzó su primer fondo monetario tokenizado en Ethereum en diciembre de 2025, con u$s100 millones de capital propio, y un segundo en mayo de 2026.

Emma Landriault, directora global de Kinexys Labs, explicó que las empresas cripto podrían usar JPMD para pagos, mientras que las instituciones financieras podrían usarlo para liquidar operaciones o aportar garantías contra activos tokenizados.

Kinexys aprovechó el anuncio para mostrar cifras de escala. La plataforma superó los u$s4 billones en transacciones acumuladas, con un volumen diario promedio de unos u$s7.000 millones, frente a más de u$s3 billones y más de u$s5.000 millones diarios que informó el banco en abril.

Sin embargo, esas cifras abarcan todos los servicios de Kinexys, desde pagos y garantías tokenizadas hasta las cuentas de depósito en blockchain, que ya admiten ocho monedas. No miden la actividad de JPMD en redes públicas, y de hecho, siguen siendo una porción pequeña frente a los u$s12 billones diarios que mueve el negocio de pagos de JPMorgan.

El banco no reveló cuánto JPMD circula en Ethereum, ni la dirección del contrato en la red principal, ni cuánta actividad espera trasladar desde Base.

JPM Coin ya está en Ethereum y los bancos tradicionales se acercan a la blockchain. (Imagen creada con IA)

Tampoco confirmó que sus fondos tokenizados ya se liquiden con JPMD, algo que técnicamente sería posible en una misma transacción. Y para el público general, por ahora no cambia nada, porque JPMD es solo para clientes institucionales aprobados y no hay una nueva moneda para comprar.