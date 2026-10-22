La emisora de USDT anunció que los recursos permitirán expandir la infraestructura de pagos con stablecoins en Bolivia, Brasil, Colombia y Argentina

Esta expansión sigue a la reciente toma de control de Tether en Adecoagro, donde alcanzó un 80% de participación en el holding agroindustrial regional.

La inversión busca fortalecer la infraestructura de pagos con stablecoins en Argentina, Brasil, Colombia y Bolivia, facilitando su adopción masiva.

Tether lideró la ronda presemilla de la fintech boliviana Peso para expandir el uso de USDT en pagos cotidianos, eCommerce y delivery en Latinoamérica.

Tether invirtió en la fintech boliviana Peso y lideró su ronda de financiación presemilla para acelerar el uso de USDT en pagos cotidianos en América Latina.

La compañía anunció que los recursos permitirán expandir la infraestructura de pagos con stablecoins en Bolivia, Brasil, Colombia y Argentina, con foco en comercios, eCommerce, delivery, transporte por aplicaciones y sistemas bancarios.

USDT busca ganar terreno en Argentina con una inversión de Tether en una fintech de pagos regionales

Peso es una fintech boliviana que desarrolla servicios financieros y soluciones de pago basadas en USDT, el stablecoin emitido por Tether.

La compañía busca facilitar pagos, ahorros e inversiones en América Latina, con una propuesta orientada a conectar stablecoins con monedas locales.

La empresa ya permite pagar pedidos de comida con USDT a través de la aplicación Yango en Bolivia. Su modelo apunta a llevar los pagos con stablecoins a escenarios cotidianos, como comercios, compras online, aplicaciones de delivery y transporte.

La inversión de Tether permitirá a Peso expandir sus servicios en Bolivia, Brasil, Colombia y Argentina. Los fondos se destinarán a ampliar los mecanismos locales para entrar y salir de USDT, desarrollar la red de pagos para comercios y fortalecer la infraestructura de cuentas virtuales.

Tether impulsa la fintech Peso que quiere usar USDT para compras, delivery y viajes en Latinoamérica

El objetivo es profundizar el rol de USDT como capa de liquidación que conecte monedas locales con el dólar digital. La estrategia apunta a reducir costos y tiempos en pagos transfronterizos y a facilitar la adopción de stablecoins en transacciones cotidianas.

Tether confirmó que lideró la ronda presemilla de Peso, aunque no reveló el monto de la inversión. La compañía destacó que el financiamiento permitirá acelerar el uso de USDT en pagos cotidianos y ampliar la infraestructura de pagos con stablecoins en la región.

La compañía busca consolidar su stablecoin como una herramienta de pagos y liquidación en mercados donde la demanda de dólares digitales es alta, como lo es el latinoamericano.

Tether domina el 80% de un gigante del agro regional

En lo que respecta a otras inversiones que realizó anteriormente la firma en América Latina, Tether alcanzó durante 2025 una participación cercana al 80% en Adecoagro, el holding agroindustrial con operaciones en la Argentina, Brasil y Uruguay.

La operación, que se construyó a través de sucesivas adquisiciones, convirtió a la emisora de USDT en el accionista dominante de una de las compañías más relevantes del sector agrícola y energético de la región.

La empresa encontró en Adecoagro un vehículo para consolidar presencia en rubros novedosos para el negocio, tales como:

Agroindustria

Biocombustibles

Generación de energía renovable

Adecoagro es uno de los mayores productores de leche, arroz y azúcar de Sudamérica, además de contar con plantas de bioenergía y proyectos de irrigación de gran escala.

La entrada de Tether como accionista mayoritario implica un cambio profundo en la gobernanza de la compañía, que pasa a estar influenciada por un actor proveniente del ecosistema cripto.