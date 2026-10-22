Zcash cerró la discusión que tenía trabada desde principios de octubre y el mercado lo pagó al instante. El miércoles 21 de octubre los desarrolladores de la red acordaron el bloque exacto en el que se va a activar NU7, su próxima actualización, y el token ZEC metió un rally alcista de cerca de 12% en 24 horas.

La actualización fija su activación en el bloque 3.543.405, una altura que la red debería alcanzar alrededor del 5 de noviembre de 2026. La propuesta la publicó en GitHub el desarrollador de Zcash Sean Bowe, y otros dos desarrolladores aprobaron los cambios.

Según explicó Bowe, la altura se acordó en una reunión de editores de ZIP (las propuestas de mejora del protocolo) y las especificaciones todavía debían finalizarse antes de poder fusionar la propuesta. El panel de NU7 de Zakura también lista el mismo bloque con activación en torno a esa fecha.

Lo que hace NU7, en modo fácil, es recortar dos tercios el tiempo objetivo de bloque, de 75 a 25 segundos. Traducido, un bloque es el paquete en el que la red agrupa las transacciones, y el tiempo de bloque es cada cuánto se cierra uno de esos paquetes.

Si los bloques se cierran tres veces más rápido, las transacciones se confirman tres veces más rápido. La actualización viene en pruebas desde principios de octubre, con la activación en la red de prueba el 6 de ese mes.

Pero vale la pena aclarar que NU7 es una mejora de velocidad, no de privacidad. Y el valor de Zcash, el activo que sostiene esa red, es la privacidad de las transacciones, no la latencia de las confirmaciones.

Zcash subió 12% tras definirse la activación de NU7 (generado con IA)

Una suba de 12% por un recorte en el tiempo de bloque es una reacción desproporcionada frente a lo que la actualización técnicamente entrega. Lo que sugiere es que el mercado no compró velocidad, sino la señal de que el equipo de desarrollo ejecuta lo que anuncia.

La fecha estaba agendada y el mercado la pagó igual

La definición del 21 de octubre no fue una sorpresa. Cuando los organismos de desarrollo de Zcash publicaron el cronograma de NU7, habían fijado tres hitos, y el segundo era una decisión de go o no-go sobre la red principal para el 20 de octubre de 2026, con la activación objetivo el 5 de noviembre sujeta a lo que se resolviera ese día. Bowe publicó la propuesta en GitHub justamente el martes, es decir el 20.

Dicho de otro modo, no apareció una fecha nueva, se confirmó la fecha que estaba en el calendario desde semanas antes. El mercado reaccionó con un 12% a la ratificación de un plan ya conocido. Eso puede leerse como alivio legítimo (en desarrollo de software, un cronograma que se cumple es noticia) o como la señal de un mercado que está comprando titulares más que fundamentos. Las dos lecturas conviven y el lector tiene derecho a las dos.

A todo esto, el rastreador de NU7 de la Zcash Foundation mostraba 6 de 12 tareas completas. Entre lo que falta figuran problemas de sincronización del nodo Zebra y los preparativos de la red principal.

"Para quienes no estan metidos en el mundo del desarrollo, esto básicamente quiere decir que hay mucho trabajo pendiente", aclara a iProUP el blockchain developer Emiliano Bazán.

Seis de doce es la mitad, y el plazo hasta el 5 de noviembre es de unas dos semanas. Los desarrolladores no dijeron si esos puntos abiertos pueden afectar la fecha de activación, y Bowe aclaró que las especificaciones todavía requerían ajustes antes de que la propuesta pudiera fusionarse.

Para el tenedor de ZEC eso define una pregunta práctica bastante concreta. "Si la activación se corre, el precio va a tener que devolver parte de lo que festejó. Y como el movimiento del 12% se apoyó específicamente en la confirmación de esa fecha, el riesgo de postergación es simétrico a la suba", sugiere la analista financiera Laura Ventura.

El ETF juntó u$s500 millones en tres semanas

El ETF spot de Zcash de Grayscale, que opera con el ticker ZCSH, empezó a cotizar el 25 de agosto de 2026 y, según los reportes del sector, superó los u$s500 millones de activos bajo administración a mediados de septiembre.

Fue uno de los lanzamientos más veloces del año y buena parte de la suba del token se explicó por esa demanda nueva, junto con la liquidación de unos u$s34 millones en posiciones cortas el 4 de septiembre y con la revelación de Matt Huang, cofundador de Paradigm, que el 16 de septiembre contó en X que el fondo tiene ZEC y lo describió como una alternativa a Bitcoin enfocada en privacidad.

Pero ese flujo se dio vuelta. En la semana cerrada el 16 de octubre de 2026, los ETF de Zcash registraron salidas netas por u$s19,15 millones, según los datos de flujos de Farside Investors, un retroceso que se atribuyó al enfriamiento del entusiasmo posterior al lanzamiento.

Y hay un dato de precio que conviene tener presente antes de leer el 12% como un récord. ZEC superó los u$s1.500 el 18 de septiembre de 2026, después de pasar de unos u$s470 a mediados de agosto. Al 21 de octubre cotizaba por debajo de ese nivel. Es decir que la suba de esta semana es un rebote dentro de una corrección, no una ruptura hacia arriba. Para referencia histórica, el máximo de 2016 del activo fue de u$s3.191,93, un nivel que sigue lejos.

Qué pasa con el mercado argentino

Hay una razón estructural por la que esta clase de activo (privacidad) tiene demanda en Argentina, y vale nombrarla sin rodeos.

Según el análisis de a16z Crypto publicado el 30 de agosto de 2026 con datos de Artemis, el 94% del volumen de operaciones cripto denominado en pesos argentinos corresponde a stablecoins. Es la proporción más alta entre las monedas fiat relevantes de ese relevamiento. El ahorrista local, en la práctica, usa cripto para tener dólares.

El punto es que las stablecoins son completamente trazables y, además, congelables por su emisor. Tether y Circle tienen la capacidad técnica de bloquear direcciones y lo ejercen. Esa es, de hecho, una de las condiciones que los reguladores valoran: la Oficina del Contralor de la Moneda de Estados Unidos acaba de publicar la primera regla final de la Ley GENIUS, y FinCEN y OFAC trabajan en los controles de congelamiento de transacciones.

Zcash es exactamente lo contrario. Nadie puede congelar un ZEC. Esa característica es el producto, y en un año en el que el dólar digital avanza hacia un marco regulatorio cada vez más detallado, hay un segmento del mercado que busca justamente lo que no se puede intervenir. Eso explica un 148% anual mucho mejor que un recorte en el tiempo de bloque.

Conviene cerrar con la advertencia práctica que corresponde. Esa misma característica es la que llevó a varias plataformas a dejar de ofrecer monedas de privacidad por presión regulatoria, por lo que antes de operar vale confirmar que el activo esté disponible y que se pueda retirar en la plataforma que se use. Un token que no se puede sacar es un token que no se tiene.