Desde los períodos de facturación que comiencen el 19 de octubre de 2026 o después, Circle elimina el recargo por exceso sobre los canjes netos de USDC y EURC a moneda fiat en todos los niveles de Circle Mint, renombra sus planes y retira uno.

El detalle que importa está en la letra chica, ya que el nivel rápido cobra 0,05% sobre el bruto y devuelve esa comisión solo a quien acuña más de lo que canjea, con el reintegro completo recién a partir de u$s100 millones de acuñación neta.

En paralelo, la compañía reorganizó la estructura de planes. Basic se llama ahora Standard y Institutional se llama Express. El nivel que antes se llamaba Standard (con cargo diario sobre canjes netos y un techo bruto de u$s10 millones por día) queda retirado. Circle aclara que la quita de comisiones no modifica la mecánica de procesamiento ni de liquidación, y que los plazos que informa no incluyen el tiempo que tarda el banco en acreditar.

El reloj, según las condiciones publicadas, arranca cuando Circle acepta una solicitud completa. Y hay tres cosas que pueden extender el proceso en cualquiera de los dos planes, revisiones de cumplimiento, fraude o sanciones, y la indisponibilidad de socios bancarios o canales de pago.

Por qué el esquema de créditos premia emitir y castiga salir

Acá está el punto que merece discusión y que ninguna cobertura puso sobre la mesa.

El nivel Express cobra 0,05% sobre los canjes brutos, pero devuelve parte o toda esa comisión mediante créditos. El problema es cómo se calculan esos créditos: sobre la acuñación neta, definida como acuñación bruta menos canjes brutos, y que debe ser positiva para generar cualquier reintegro.

Traducido, el cliente que mete más dinero al sistema del que saca recupera comisiones. El cliente que solo saca, paga todo. Y la escala es exigente (25% con acuñación neta positiva, 75% recién a partir de u$s40 millones, 100% a partir de u$s100 millones) por lo que el reintegro completo queda reservado a un puñado de actores de escala global.

Es un diseño perfectamente racional para el emisor: Circle gana con las reservas que respaldan los stablecoins en circulación, así que todo incentivo que favorezca la emisión por sobre el rescate protege su base de ingresos. Pero es un incentivo que no está alineado con los mercados donde el stablecoin funciona principalmente como vía de salida.

Argentina es exactamente ese caso. Acá el USDC no se usa sobre todo para pagar proveedores internacionales ni para liquidar operaciones de tesorería. Se usa para tener dólares. Y tener dólares implica, tarde o temprano, canjearlos. Una billetera o un exchange local cuyo flujo esté estructuralmente sesgado al rescate difícilmente califique para los créditos, por lo que paga la comisión completa. Ese costo no se queda en la plataforma: se traslada al spread que el usuario ve cuando vende sus USDC.

"Para una plataforma de un mercado emergente, el flujo es asimétrico por naturaleza: el usuario entra en pesos, compra el stablecoin y lo mantiene", analiza Rodrigo Anselmi, consultor en infraestructura de pagos y liquidación en activos digitales.

"Cuando lo vende, el que tiene que canjear contra el emisor es la plataforma. Si el reintegro depende de acuñar neto, el canal latinoamericano nunca lo alcanza. Es una tarifa diseñada para tesorerías globales que la paga el ahorrista del sur", agrega el especialista.

La opción sin comisión tiene un costo que no se mide en puntos básicos

El nivel Standard no cobra comisión de canje. Suena a la elección obvia hasta que se mira el plazo, hasta dos días hábiles de procesamiento, sin contar la liquidación bancaria.

En un mercado estable, dos días de demora son una molestia administrativa. En un mercado volátil, son exposición. Entre el momento en que una plataforma decide canjear USDC y el momento en que recibe los dólares pueden pasar, en el peor escenario, un fin de semana largo y cuatro días calendario. Durante ese lapso el precio del activo que la plataforma le vendió al usuario puede haberse movido, y el riesgo lo absorbe alguien.

Dicho de otra forma, el nivel sin comisión no es gratis. Convierte un costo explícito de 5 puntos básicos en un costo implícito de riesgo de tiempo. Para una tesorería grande, con líneas de crédito y capacidad de calzar plazos, ese canje conviene. Para un operador chico que necesita el dinero para recomprar, no necesariamente.

Hay una excepción que vale señalar: según el esquema público, la actividad de la Circle Payments Network (CPN) está exenta de las comisiones de canje de Express. Kash Razzaghi, director comercial de Circle, publicó el 16 de octubre de 2026 un artículo sobre la economía de los canjes en el que sostuvo que los flujos de pago de CPN pueden canjearse sin costo y casi en tiempo real, y que otros clientes podrían calificar a través de saldos y productos elegibles.

Es decir que la vía realmente barata y rápida existe, pero pasa por usar la red de pagos propia de Circle. Quien quiera el beneficio, tiene que entrar al ecosistema. Es una estrategia de plataforma clásica y conviene nombrarla como tal.

Qué conviene mirar si operás con USDC en Argentina

Tres cuestiones prácticas, para que esto no quede en una noticia de mesa de dinero.