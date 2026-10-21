La medida revierte la estrategia de tesorería en criptoactivos que la compañía había impulsado durante poco más de un año y la deja sin exposición a SOL

Esta decisión deja a SkyAI sin exposición a SOL y genera debate, aunque otras 10 firmas aún conservan 17,5M de SOL.

SkyAI lanza recompra de acciones y warrants por u$s201,3 millones, financiada con la venta total de SOL.

SkyAI (SKYA) vendió todas sus tenencias de Solana (SOL) por u$s223,8 millones en efectivo, revirtiendo su estrategia cripto.

SkyAI, la empresa cotizada en Nasdaq bajo el ticker SKYA y ex Sharps Technology, vendió la totalidad de sus tenencias en Solana (SOL) y anunció una recompra de acciones y warrants por hasta u$s201,3 millones.

La medida revierte la estrategia de tesorería en criptoactivos que la compañía impulsó durante poco más de un año y deja a la firma sin exposición directa a SOL.

Uno de los principales tenedores de Nasdaq vende todas sus unidades de Solana para recomprar acciones

SkyAI informó que completó la venta de todas sus tenencias de SOL y que, al 16 de octubre, disponía de aproximadamente u$s223,8 millones en efectivo.

La compañía había acumulado más de 2 millones de tokens SOL como parte de una estrategia de tesorería lanzada poco más de un año antes.

Con la liquidación, SkyAI pasó de ser una de las principales empresas con tesorería en Solana a no mantener ninguna posición en el activo. La compañía confirmó que la venta fue financiada íntegramente con efectivo disponible y que el proceso quedó documentado en una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

Junto con la salida de Solana, la firma inició una oferta pública de recompra en efectivo por hasta u$s201,3 millones en acciones ordinarias y warrants. La propuesta permite a los accionistas y tenedores de warrants vender directamente sus títulos a la compañía a un precio fijo de u$s3 por acción o warrant.

SkyAI abandona Solana y lanza una recompra récord en Nasdaq. (Imagen creada con IA)

La oferta cubre hasta el 95% de cada clase elegible de valores en circulación. En total, incluye hasta 48.311.489 acciones comunes, 4.880.734 warrants prefinanciados en efectivo, 9.939.850 warrants prefinanciados en criptomonedas y 3.955.293 warrants estratégicos, lo que suma aproximadamente 67,1 millones de valores.

La recompra será financiada completamente con el efectivo disponible tras la venta de las tenencias en Solana. SkyAI remarcó que no utilizará deuda ni nuevos instrumentos financieros para cubrir el costo de la operación.

La compañía aclaró que la oferta no implica una venta de SOL a los accionistas, sino una recompra directa de acciones y warrants. El objetivo es reducir la cantidad de valores en circulación y devolver capital a quienes decidan participar.

SkyAI, que había construido una tesorería en Solana como parte de su modelo de negocio, había reafirmado esa estrategia hace poco más de un mes, pero ahora decidió liquidar la totalidad de sus tenencias y enfocarse en la recompra de sus propios valores.

El giro también refleja una reconsideración del modelo de tesorería en criptoactivos. SkyAI pasó de ser la quinta mayor empresa con tesorería en Solana a no mantener ninguna posición en el activo, una reversión que puede tener implicancias para el mercado y para los inversores que seguían la estrategia de la compañía

La oferta de recompra generó rechazo por parte de algunos accionistas. Bastion Trading, uno de los inversores relevantes, cuestionó el precio y las condiciones de la propuesta, aunque la compañía mantuvo los términos de la operación.

SkyAI aclaró que planea mantener su cotización en Nasdaq después de la recompra. La junta directiva aprobó la oferta, pero no recomendó explícitamente a los accionistas si debían participar o no.

Qué otras empresas mantienen tesorerías de Solana en Nasdaq

Tras la salida de SkyAI de su estrategia de tesorería en Solana, todavía quedan varias compañías cotizadas en Nasdaq y otros mercados públicos que mantienen posiciones relevantes en SOL como activo de reserva corporativa.

Forward Industries encabeza la lista con aproximadamente 7,55 millones de SOL, lo que la convierte en la mayor tesorería corporativa de Solana del mundo.

DeFi Development Corp mantiene alrededor de 2,49 millones de SOL y sigue incrementando posiciones, consolidándose como uno de los principales vehículos bursátiles de exposición a Solana.

Otras como Upexi, poseen cerca de 2,17 millones de SOL, una de las apuestas corporativas más importantes por el ecosistema.

Solana Company conserva aproximadamente 2,06 millones de SOL, pese a las pérdidas contables provocadas por la volatilidad de la criptomoneda.

Entre los jugadores de segundo nivel aparecen:

Galaxy Digital, con alrededor de 760.835 SOL

Yueda Digital Holding, con cerca de 750.000 SOL

BitGo Holdings, con más de 318.000 SOL

KIDZ AI, con más de 57.000 SOL

SOLAI Limited, anteriormente BIT Mining, con más de 44.000 SOL

Exodus Movement, que mantiene alrededor de 20.000 SOL

En conjunto, las empresas públicas conservan más de 17,5 millones de SOL, equivalentes a aproximadamente el 3% de toda la oferta circulante de Solana, incluso después de la liquidación total realizada por SkyAI.