Aunque miles de personas invierten cada día, pocos conocen el sistema que resguarda sus fondos y cómo funciona la custodia de valores

El crecimiento del ecosistema inversor minorista en la Argentina sumó en los últimos años a miles de usuarios que operan a diario activos bursátiles a través de aplicaciones de sociedades de bolsa (ALyCs) y billeteras virtuales. Sin embargo, entre quienes dan sus primeros pasos en el mercado de capitales suele persistir una duda fundamental: qué entidad física o jurídica respalda realmente la titularidad de los títulos adquiridos.

Cada vez que un ahorrista adquiere un CEDEAR, un bono soberano, una acción o una Obligación Negociable (ON), los activos no quedan en el balance ni en propiedad de la plataforma o agente intermediario, sino que se asientan en una cuenta comitente individual a nombre del inversor dentro de Caja de Valores, la depositaria central de valores de Argentina.

La entidad, que opera de forma ininterrumpida en el resguardo de instrumentos financieros desde 1974, funciona bajo la supervisión directa de la Comisión Nacional de Valores (CNV) e integrante del Grupo BYMA con el objetivo de brindar transparencia, trazabilidad y seguridad jurídica a las operaciones del mercado local.

Qué garantías otorga Caja de Valores al comprar instrumentos bursátiles

La estructura operativa de la depositaria central establece tres principios de protección patrimonial para todo ahorrista que canalice su capital en la plaza financiera:

Titularidad directa: Cada activo queda registrado de forma nominal a nombre del titular (CUIT o CUIL), asegurando que la propiedad del título pertenezca al usuario y no a la entidad financiera mediante la cual se cursó la orden

Inmunidad ante contingencias de la ALyC: Si el inversor decide cambiar de sociedad de bolsa, transferir sus tenencias hacia otra cuenta comitente o si el intermediario enfrenta problemas societarios o de liquidación, los títulos continúan bajo resguardo del titular y pueden transferirse a otro agente registrado

Supervisión y control normativo: La Comisión Nacional de Valores (CNV) fiscaliza de manera constante que las registraciones, acreditaciones de amortizaciones y pagos de cupones se ejecuten conforme al marco regulatorio vigente

Cómo verificar las tenencias registradas en la depositaria central de BYMA

Para validar que las operaciones cursadas en el mercado se encuentren correctamente imputadas, los inversores cuentan con canales de consulta directa provistos por la infraestructura de BYMA: