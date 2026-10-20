La criptomoneda número cinco por capitalización tuvo un alza del 1,98% en 24 horas. Mira cómo avanzan otras divisas digitales y dólares cripto

Solana fue creada en 2017 por Anatoly Yakovenko, destacándose por su tecnología "Proof of History" y alta escalabilidad.

Solana cotiza a u$s106,47 con un alza del 1,98% hoy martes, consolidándose como una criptomoneda líder por capitalización.

Solana, la sexta criptomoneda líder, reporta un incremento de 1,98% en las últimas 24 horas y se opera en Binance este martes a u$s106,47, con una capitalización de mercado de u$s62.769,23 millones.

Con más de 39.967 monedas en el mercado, la capitalización global de criptomonedas es de u$s2,77 billones este martes 20 de octubre, según CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado de criptomonedas subió un 1,24% en las últimas 24 horas. Con respecto a la cuota de mercado cripto, Bitcoin posee 60,10%, seguido por Ethereum con un 10,82%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este martes 20 de octubre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s82.727,63 (1,03%)

Ethereum: u$s2.450,82 (2,17%)

BNB: u$s736,96 (1,47%)

Ripple: u$s1,33 (2,12%)

Solana: u$s106,47 (1,98%)

Cardano: u$s0,22 (2,52%)

Polkadot: u$s1,17 (0,33%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,41%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas argentinas más relevantes indican que las principales criptomonedas cotizan a los siguientes valores en pesos al martes 20 de octubre:

Bitcoin: $134,82 millones

Ethereum: $3,99 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.172,62

Solana: $174.135

Cardano: $365,68

Polkadot: $1.912,48

Dogecoin: $132,78

Polygon: $154,87

Por otro lado, los dólares cripto o stablecoins con mayor demanda en Argentina cotizan este martes 20 de octubre a estos valores en pesos:

USDT: $1.625,90

DAI: $1.633,66

USDC: $1.628,30

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una de las blockchain más innovadoras del mundo cripto. Su creador, Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con amplia experiencia en sistemas distribuidos, la fundó en 2017 para resolver los problemas de escalabilidad que enfrentan Bitcoin y Ethereum.

La innovación principal de Solana radica en su "Proof of History" (Prueba de Historia), un mecanismo que permite ordenar transacciones antes de ser procesadas, mejorando drásticamente la velocidad y reduciendo costos. Mientras Ethereum alcanzaba unas 15 transacciones por segundo en su diseño original, Solana puede gestionar miles, marcando una gran diferencia en términos de eficiencia.

Con el lanzamiento de su red principal en 2020, Solana demostró ser una plataforma ideal para aplicaciones descentralizadas, especialmente en sectores como DeFi y NTF. Estas áreas han sufrido las limitaciones de Ethereum debido a los elevados costos de gas y menor escalabilidad.

El crecimiento del ecosistema de Solana ha sido notable, atrayendo a una amplia gama de desarrolladores y usuarios. Aunque Ethereum mantiene su posición dominante, Solana ha emergido como una alternativa sólida, capaz de satisfacer la demanda de proyectos más rápidos y escalables.

A pesar de sus avances, Solana ha enfrentado retos como interrupciones en su red y críticas sobre su descentralización. Sin embargo, su equipo y comunidad han trabajado constantemente para superar estas dificultades, reforzando su posición en el mercado.

Hoy, Solana se destaca como una blockchain innovadora que combina velocidad, eficiencia y bajos costos, consolidándose como un serio competidor frente a Ethereum y marcando un camino hacia el futuro de las tecnologías descentralizadas.