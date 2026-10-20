Nectar Group utilizará Bitcoin como garantía para acceder a préstamos en stablecoins. Busca ofrecer rendimientos de entre 2% y 4% anual

HoneyB busca ofrecer 2-4% anual de rendimiento con Bitcoin, pero advierte riesgos si cae su precio o aumentan los costos de financiamiento.

Valorada en u$s30M, Nectar lanzará HoneyB en 4T 2026, usando BTC como garantía para préstamos en stablecoins y así obtener rendimientos.

Nectar Group recaudó u$s5M para HoneyB, su plataforma que permite generar ingresos con Bitcoin sin venderlo.

Nectar Group, una startup que desarrolla la plataforma HoneyB para generar ingresos con Bitcoin (BTC), recaudó u$s5 millones en una ronda de inversión semilla liderada por Portal Ventures.

La compañía –que alcanzó una valoración de u$s30 millones después de la operación– planea lanzar su primer producto en el cuarto trimestre de 2026, dirigido inicialmente a inversores institucionales fuera de los Estados Unidos.

La propuesta busca que los tenedores de Bitcoin obtengan rendimientos sobre sus activos sin tener que venderlos. Para eso, la plataforma utilizará BTC como garantía para solicitar préstamos en stablecoins, que luego se invertirán en distintas estrategias financieras.

Josh Gordon, cofundador y CEO de Nectar Group, indicó que el objetivo es conectar Bitcoin con los mercados tradicionales de inversión, que ofrecen alternativas para generar ingresos, pero no suelen aceptar la criptomoneda directamente.

Cómo funciona HoneyB, la plataforma que busca generar rendimientos con Bitcoin

El mecanismo de HoneyB consiste en utilizar BTC como garantía para obtener préstamos en stablecoins: ese dinero se destinará a inversiones en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, instrumentos de renta fija, crédito, oro y estrategias con opciones financieras.

De esta manera, los usuarios podrán mantener su exposición al precio de BTC mientras buscan obtener ingresos adicionales a través de inversiones en otros activos.

Sin embargo, el sistema también implica asumir los costos del financiamiento y los riesgos asociados con las inversiones.

La garantía en BTC podrá mantenerse mediante contratos inteligentes en una red blockchain o a través de un acuerdo entre el prestatario, el prestamista y un custodio.

Entre las compañías vinculadas a los servicios de custodia, Gordon mencionó a Anchorage Digital y BitGo. La plataforma también cuenta con infraestructura en redes como Ethereum, Sui, Solana y Arch Network.

Para su primera estrategia, HoneyB utilizará un fondo que permite acceder a una cartera diversificada de Simplify Asset Management, una firma de inversiones que, según la información publicada por The Block, administra alrededor de u$s13.500 millones.

Cuánto busca ganar con Bitcoin y cuáles son los riesgos

HoneyB busca ofrecer un rendimiento anual de entre 2% y 4% sobre las tenencias de Bitcoin de sus usuarios, una vez descontados los costos de los préstamos y las comisiones.

Por su parte, la estrategia de inversión subyacente tiene como objetivo alcanzar un rendimiento anual cercano a 10%.

Estas cifras son proyecciones de la empresa y no representan ganancias aseguradas. El resultado final dependerá del:

desempeño de las inversiones

las tasas de financiamiento

las condiciones de los préstamos.

Además, utilizar Bitcoin como garantía implica riesgos adicionales. Si el precio de la criptomoneda cae, el valor de los activos que respaldan el préstamo también disminuye y podría ser necesario aportar más garantías o reducir la deuda, según las condiciones del contrato.

Por eso, aunque la propuesta busca generar ingresos sin vender BTC, no elimina los riesgos de mantener la criptomoneda ni los asociados a tomar deuda para invertir.