En un día, la criptomoneda líder subió un 1%. Cómo variaron las demás divisas digitales y el mercado de de activos virtuales en general

Para comprar criptomonedas en Argentina, usa exchanges reguladas por CNV como Binance, evitando plataformas no seguras.

Ethereum, BNB, Ripple registran alzas; USDT, DAI y USDC cotizan sobre los $1.626 en plataformas de Argentina.

El mercado de criptomonedas creció 1,13%, con Bitcoin a u$s82.714,85 y capitalización global de u$s2,77 billones.

Según Binance, Bitcoin subió un 1% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s82.714,85 este martes, con una capitalización de mercado de u$s1,66 billones.

CoinMarketCap registra este martes 20 de octubre una capitalización de u$s2,77 billones en el mercado global de criptomonedas, compuesto por más de 39.967 monedas.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 1,13% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 60,11% de predominancia, mientras Ethereum asegura un 10,82%. Las demás criptomonedas representan el 29,07%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En este martes 20 de octubre, las criptomonedas principales presentan los siguientes precios promedio en dólares:

Bitcoin: u$s82.714,85 (1%)

Ethereum: u$s2.450 (2,04%)

BNB: u$s736,35 (1,41%)

Ripple: u$s1,33 (1,98%)

Solana: u$s106,40 (1,95%)

Cardano: u$s0,22 (2,37%)

Polkadot: u$s1,16 (-0,57%)

Dogecoin: u$s0,08 (2,26%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Las plataformas líderes en Argentina muestran las siguientes cotizaciones en pesos para las principales criptomonedas al martes 20 de octubre:

Bitcoin: $134,79 millones

Ethereum: $4 millones

BNB: $1,20 millones

Ripple: $2.170,61

Solana: $174.039

Cardano: $365,43

Polkadot: $1.908,65

Dogecoin: $132,60

Polygon: $154,58

Por otra parte, las cotizaciones en pesos de los dólares cripto o stablecoins más destacados en Argentina este martes 20 de octubre son las siguientes:

USDT: $1.626

DAI: $1.633,59

USDC: $1.627,30

Criptomonedas: dónde y cómo comprar de forma segura

En Argentina, para adquirir criptomonedas es imprescindible contar con una cuenta en alguna exchange confiable, como Binance, Bitget y otras plataformas, que operen como proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV), registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Estas plataformas ofrecen una cuenta virtual (CVU), que permite realizar transferencias en pesos y fondear fácilmente la cuenta para la compra de activos digitales.

Luego, basta con elegir la criptomoneda que se desea comprar y adquirirla en pesos. Algunas opciones incluso permiten el uso de tarjetas de crédito como medio de pago, a través de Mercado Pago o servicios internacionales.

También es posible intercambiar activos virtuales entre distintas criptomonedas y realizar transferencias mediante QR o claves públicas hacia otras plataformas.

Otra modalidad popular es el sistema persona a persona (P2P), en el cual usuarios compran y venden directamente divisas digitales.

En esta modalidad, se puede pagar mediante cuentas bancarias, fintech o plataformas como PayPal o similares. Es esencial analizar la reputación y el historial del vendedor para evitar inconvenientes.

Por último, los expertos recomiendan evitar exchanges no seguras, como Paxful, que ha recibido múltiples denuncias de los usuarios.

Esto se debe a su falta de medidas de seguridad, exponiendo a los usuarios a riesgos como el robo de datos y fondos.