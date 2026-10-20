Millones de personas quedaron imposibilitadas de realizar pagos y transferencias tras un duro fallo operativo de la firma para servicios digitales

El incidente ocurre mientras Revolut prepara su desembarco bancario en Argentina para 2027 tras obtener el aval del BCRA para operar localmente.

La interrupción afectó a usuarios en España, Reino Unido y la UE, aunque el neobanco aseguró que los fondos y datos personales están protegidos.

Una falla técnica global en la infraestructura de Revolut bloqueó este martes el acceso a la app, pagos con tarjetas y transferencias de dinero.

Una severa falla en la infraestructura tecnológica internacional paralizó las operaciones de Revolut este martes. Usuarios de España, Reino Unido y diversos países de la Unión Europea reportaron bloqueos masivos que impiden el inicio de sesión en la aplicación móvil, provocan el rechazo de pagos con tarjetas físicas y virtuales en comercios e interrumpen las transferencias de dinero entre cuentas.

La interrupción del servicio comenzó a registrarse en las primeras horas de la jornada y generó una ola de reclamos en redes sociales y plataformas de monitoreo como Downdetector.

Clientes afectados señalaron la imposibilidad de abonar compras cotidianas en terminales de punto de venta (POS) y dificultades para retirar efectivo en cajeros automáticos, con la aplicación arrojando pantallas de error de conexión.

El incidente adquiere particular relevancia para el sistema financiero local: ocurre en momentos en que la firma británica afina su plan para operar como entidad bancaria plena en la Argentina, tras haber recibido recientemente el aval del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para adquirir el Banco Cetelem y preparar su lanzamiento comercial hacia 2027.

¿Qué explicó Revolut sobre la caída y qué sucede con el dinero de los clientes?

Frente a la multiplicación de reportes por operaciones declinadas, la compañía reconoció públicamente la existencia de inconvenientes técnicos en sus sistemas centrales.

A través de sus canales oficiales de soporte, la entidad confirmó que múltiples funciones de la plataforma sufren intermitencias y aseguró que sus equipos de ingeniería trabajan de manera prioritaria para restablecer la operatividad: "Actualmente estamos experimentando problemas técnicos que afectan a varios de nuestros servicios, incluidos los pagos con tarjeta y el acceso a la aplicación. Estamos trabajando para solucionarlo lo antes posible".

Desde el neobanco transmitieron tranquilidad a sus más de 45 millones de usuarios globales respecto de la seguridad de sus tenencias. La empresa aclaró que los fondos de las cuentas se encuentran resguardados y que la contingencia no compromete los balances monetarios ni la privacidad de los datos personales, tratándose de un problema de procesamiento e interconexión informática.

La respuesta de Revolut

¿Cómo impacta el fallo mientras el neobanco alista su debut bancario en el país?

La caída de los sistemas expone los desafíos de estabilidad y soporte que enfrentan las plataformas exclusivamente digitales frente a los bancos tradicionales.

En el mercado argentino, Revolut ya cuenta con licencia bancaria oficial otorgada por el BCRA tras la compra de la estructura societaria de Cetelem (perteneciente a BNP Paribas Personal Finance).

Bajo la conducción de Agustín Danza como CEO local, y con un directorio presidido por Juan Marotta (ex CEO de HSBC Argentina), la compañía proyecta abrir sus servicios al público en 2027 para competir de forma directa contra pesos pesados como Mercado Pago, Ualá y bancos tradicionales.

Su principal atractivo comercial radicará en las cuentas multimoneda y los pagos transfronterizos sin fricción para viajeros y profesionales independientes que cobran en moneda extranjera.

Sin embargo, contingencias globales como la de este martes vuelven a poner en primer plano el debate sobre la tolerancia a fallos en la banca 100% móvil: cuando la plataforma digital colapsa, los clientes carecen de canales físicos alternativos para disponer de su dinero.