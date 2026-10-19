El auge de criptoactivos muestra señales de cautela: impulso desde Asia y coberturas crecientes sugieren un mercado en duda sobre el avance

Bitcoin (BTC) comenzó la semana en alrededor de u$s82.500, con una suba cercana a 0,5%, tras haber caído a unos u$s80.700 el domingo y haber perforado brevemente los u$s80.000 el jueves.

El disparador fue macroeconómico. China informó que su PBI creció 4,5% en el tercer trimestre, por encima de lo que esperaba el mercado, las acciones asiáticas subieron y los futuros del Nasdaq 100 avanzaban más de 1%.

Ese alivio llegó después de una semana dura para los activos de riesgo, en la cual el Nasdaq cayó 4,5%, su peor caída semanal desde junio, arrastrado por las dudas sobre el nivel de gasto en inteligencia artificial y sobre el endeudamiento que lo financia. CoreWeave perdió 25% en ese período.

El dato a retener, entonces, es que BTC rebotó porque rebotaron las acciones, no porque haya aparecido una demanda propia.

Es importante para interpretar lo que viene, ya que esta semana reportan resultados Meta Platforms y Tesla, y cualquier señal sobre el gasto en infraestructura de IA va a volver a mover al conjunto.

Por qué los tokens chicos subieron tres veces más que los grandes

La métrica que resume la jornada es la brecha entre dos índices fundamentales, que suelen anticipar movimientos de precios.

El CoinDesk 5 (CD5) agrupa a las cinco criptomonedas más grandes y subió 0,35%.

El CoinDesk 80 (CD80), mucho más amplio, subió cerca de 0,9%, alrededor del triple.

Cuando el índice amplio le gana al concentrado, significa que el dinero está rotando hacia activos más chicos y más riesgosos.

Las subas concretas confirman el patrón:

Arbitrum (ARB): +6,7% a unos u$s0,20

Pump.fun (PUMP): +7,6% , con volumen duplicado a u$s215 millones

, con volumen duplicado a u$s215 millones Uniswap (UNI): +3,2% a unos u$s7,42

Lido (LDO): +2,5%

Solana (SOL): +1,6% a unos u$s106

Ethena (ENA): +1,6%

XRP: +0,6%

BNB: +0,36%

Y las bajas, que también dicen algo:

Celestia (TIA): -3,9% a unos u$s0,61 , después de haber saltado 16% el viernes

, después de haber saltado el viernes StarkNet (STRK): -1,0% a unos u$s0,06, con su valor de mercado cayendo cerca de un cuarto desde el viernes a la mañana

Hedera (HBAR): -0,83%

Cardano (ADA): -0,15%

El Altcoin Season Index bajó a 56 sobre 100 desde 63, que había sido el máximo de 2026 la semana anterior. O sea que el día fue bueno para los tokens chicos pero la tendencia de las últimas semanas apunta en la dirección opuesta. Un día no es un ciclo.

El rally de Arbitrum lo pagó Arbitrum

Este es el dato que merece más discusión de toda la jornada y que casi ningún resumen contextualiza.

Arbitrum acumula una suba del 16,45% desde el anuncio de su Stablecoin Growth Program, el programa que reserva 2 millones de tokens ARB para los primeros 10 equipos que mantengan 10 millones de USDG. Dicho más fácil, la red paga en su propio token para que le traigan liquidez en stablecoins.

Es una práctica absolutamente estándar en el sector y no tiene nada de irregular. Pero cambia por completo el significado del movimiento de precio. Cuando un token sube porque su emisor anunció que va a repartir tokens, la suba no está midiendo adopción orgánica ni ingresos, está midiendo la expectativa de que alguien va a capturar ese incentivo. Es demanda comprada, no demanda descubierta.

La pregunta práctica para cualquiera que mire ese 16,45% es qué pasa cuando el programa termina y los equipos que entraron por el incentivo evalúan si se quedan. Los programas de incentivos funcionan cuando dejan infraestructura y usuarios detrás, y se desinflan cuando solo dejaron saldos temporales.

No se puede saber de antemano cuál de los dos casos es este, pero sí se puede evitar leer el precio como si fuera un veredicto.

Mención aparte para Pump.fun, que subió 7,6% con el volumen duplicado y sin ningún catalizador identificable. Es exactamente la clase de movimiento que un inversor principiante no debería intentar explicar ni, mucho menos, perseguir.

El dato de derivados que contradice el optimismo

Mientras el precio spot subía, el mercado de opciones hacía lo contrario, y ahí está la contradicción más interesante del día.

Los cinco instrumentos más operados en Deribit fueron todos opciones de venta (puts) de bitcoin con precios de ejercicio por debajo del mercado.

Una put es un contrato que gana valor si el precio cae. Que los cinco contratos con más actividad sean puts con strikes por debajo del precio actual indica que los participantes más sofisticados del mercado estaban pagando por protegerse de una caída, justo en el día del rebote.

El resto del panorama de derivados mostró un mercado activo pero sin euforia. El volumen de futuros de las últimas 24 horas creció 51% hasta u$s146.000 millones y el interés abierto subió apenas 1,25% hasta u$s141.000 millones.

La combinación es reveladora: mucho más volumen operado con casi nada de posiciones nuevas netas significa que hubo rotación intensa, no construcción de exposición. Las liquidaciones totalizaron u$s329 millones.

La volatilidad implícita de Bitcoin y Ether (los índices BVIV y EVIV) se mantuvo tranquila, lo que indica que el mercado no espera movimientos bruscos inmediatos. Y hubo un solo caso llamativo entre los grandes: el funding rate de los perpetuos de ADA en -8%, el único negativo del grupo, señal de un posicionamiento corto concentrado en ese activo.

Qué conviene mirar esta semana

Cuatro referencias concretas, todas verificables.

Los resultados de Meta y Tesla. Reportan esta semana. Como el rebote de Bitcoin se apoyó en la recuperación de los futuros del Nasdaq, cualquier señal sobre el gasto en infraestructura de IA va a arrastrar al conjunto. La semana pasada ese mismo miedo costó 4,5% al Nasdaq y 25% a CoreWeave.

El Altcoin Season Index. Está en 56 sobre 100, bajando desde 63. Si sigue cediendo mientras los tokens chicos suben, la divergencia se resuelve de un lado o del otro.

El libro de opciones en Deribit. Si los puts siguen dominando el volumen en jornadas alcistas, la cobertura es estructural y no un episodio.

El interés abierto en futuros. Está en u$s141.000 millones con suba de apenas 1,25%. Un avance sostenido del precio acompañado de interés abierto creciente sería la señal de convicción que hoy falta.