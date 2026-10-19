En las últimas 24 horas, la segunda cripto más relevante subió un 0,34%. Las cotizaciones de otras monedas digitales y dólares cripto

Esta red impulsa la tokenización de activos (NFTs, stablecoins) y es pilar fundamental para la visión de una Web3 descentralizada.

Lanzada en 2015 por Vitalik Buterin, la plataforma introdujo contratos inteligentes y dApps, revolucionando la ejecución descentralizada.

Ethereum subió 0,34% a u$s2.402,22, contribuyendo al mercado cripto global de u$s2,74 billones con un alza del 0,72%.

Ethereum, con una capitalización de u$s293.426,68 millones, registró un aumento de 0,34% en las últimas 24 horas, llegando a u$s2.402,22 este lunes, según Binance.

El mercado cripto global asciende a u$s2,74 billones de capitalización este lunes 19 de octubre, de acuerdo con CoinMarketCap.

Por lo tanto, el mercado total de criptomonedas creció un 0,72% en las últimas 24 horas. La participación del mercado cripto tiene a Bitcoin en lo más alto con un 60,23%, Ethereum logró un 10,71%, y las demás monedas un 29,06%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

En el panorama global, los valores promedio en dólares de las principales criptomonedas al lunes 19 de octubre son:

Bitcoin: u$s82.091,03 (0,81%)

Ethereum: u$s2.402,22 (0,34%)

BNB: u$s726,38 (1,23%)

Ripple: u$s1,30 (1,56%)

Solana: u$s104,24 (1,30%)

Cardano: u$s0,22 (0,04%)

Polkadot: u$s1,13 (4,17%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,16%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al lunes 19 de octubre:

Bitcoin: $133,10 millones

Ethereum: $3,89 millones

BNB: $1,18 millones

Ripple: $2.116,17

Solana: $169.937,70

Cardano: $353,64

Polkadot: $1.831,49

Dogecoin: $128,80

Polygon: $149,13

Asimismo, lo valores en pesos de los dólares cripto o stablecoins más populares en Argentina al lunes 19 de octubre son los siguientes:

USDT: $1.618

DAI: $1.624,04

USDC: $1.620,10

Ethereum: qué es y cómo se fundó

En 2015, Ethereum fue lanzado por Vitalik Buterin y su equipo como una blockchain que permitiría mucho más que solo transacciones de criptomonedas.

Mientras Bitcoin mostró el potencial de la blockchain como un medio descentralizado de intercambio, Ethereum introdujo una red que permitía la ejecución de aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante contratos inteligentes.

Estos contratos son programas autoejecutables que permiten realizar transacciones y acuerdos sin la necesidad de un intermediario.

Ethereum fue financiado a través de un crowdfunding en 2014 y, con la creación de su criptomoneda Ether (ETH), ofreció una alternativa poderosa a las monedas tradicionales.

Los contratos inteligentes han sido fundamentales para el éxito de Ethereum, ya que permiten realizar acuerdos de forma transparente y automática, lo que ha hecho posible su implementación en diversas industrias como el sector financiero, la salud y la logística.

Además de la creación de contratos inteligentes, Ethereum popularizó la tokenización de activos, lo que permitió la creación de nuevas formas de monedas y activos digitales.

Entre estos activos, las stablecoins y los NFTs han destacado, ya que las primeras ofrecen estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado y los segundos han revolucionado el mundo del arte digital y los coleccionables.

La Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió que otras plataformas, como BNB y Avalanche, basaran su estructura en Ethereum, promoviendo la interoperabilidad entre redes.

Además, soluciones de capa 2 como Optimism y zkSync han mejorado la escalabilidad, permitiendo que Ethereum pueda procesar más transacciones a menor costo.

A través de su tecnología, Ethereum también ha sido pionero en la construcción de la Web3, una visión de una Internet descentralizada que promete devolver el control sobre los datos a los usuarios y eliminar los intermediarios tradicionales, creando así una web más justa y equitativa.