Su tesis se apoya en la escasez estructural de BTC, la creciente demanda institucional y la respuesta monetaria de los gobiernos ante crisis

Se compara con el oro tras el lanzamiento de ETF, que multiplicó su valor de u$s2,5B a u$s30B en dos décadas.

La demanda institucional por ETF de Bitcoin y su escasez estructural impulsarán su crecimiento en diversos escenarios económicos.

CIO de Bitwise, Matt Hougan, proyecta que Bitcoin alcanzará u$s1,5 millones y u$s30 billones de capitalización para 2035.

Matt Hougan, CIO de Bitwise, opinó que Bitcoin (BTC) avanzará sin importar la dirección de la economía, ya sea en un escenario de auge de la inteligencia artificial (IA), un colapso recesivo o un crecimiento moderado.

Su tesis se apoya en la escasez estructural de BTC, la creciente demanda institucional y la respuesta monetaria de los gobiernos ante crisis.

Los escenarios que favorecen a Bitcoin en la economía, según Matt Hougan

Hougan planteó que la criptomoneda líder puede prosperar en distintos contextos macroeconómicos.

En un escenario de superabundancia de IA, donde la productividad se dispara y los bienes basados en conocimiento se abaratan, los inversores buscarían refugio en activos escasos como el oro y BTC.

En el caso de un estallido de la burbuja de la IA, con recesión y crisis de deuda vinculada a centros de datos, BTC caería inicialmente junto con otros activos de riesgo.

Sin embargo, Hougan prevé una recuperación rápida impulsada por recortes de tasas, expansión monetaria y rescates estatales, que considera casi inevitables dada la importancia estratégica de la IA.

Matt Hougan, CIO de Bitwise, aún ve mucho potencial para que Bitcoin evolucione en el mercado

Finalmente, en un escenario de crecimiento económico moderado, con PBI al 3% y tasas de interés al 4%, BTC mantendría su momentum gracias a los flujos hacia fondos cotizados en bolsa (ETF) spot, la adopción por parte de asesores financieros y las reservas corporativas y soberanas.

Hougan subrayó que la demanda institucional de ETF de Bitcoin en los Estados Unidos se volvió un pilar de su visión alcista.

Solo en el tercer trimestre de 2026, los ETF spot atrajeron u$s6.000 millones en entradas netas, devolviendo el saldo positivo en el año.

Este fenómeno permite que inversores tradicionales accedan a BTC sin necesidad de gestionar wallets, ampliando la base de compradores.

El ejecutivo reconoció que el camino no será lineal. Recordó que durante el pánico por la pandemia en 2020, BTC cayó un 50% en pocos días antes de multiplicarse por veinte en los años siguientes.

También advirtió que la computación cuántica figura entre los riesgos de largo plazo para la tesis de BTC, ya que podría comprometer la seguridad criptográfica que sustenta la red.

Matt Hougan prevé que la capitalización de Bitcoin alcance los u$30 billones en 10 años

Adicionalmente, el CIO de Bitwise proyecta que Bitcoin podría alcanzar una capitalización de mercado de u$s30 billones en la próxima década, lo que implicaría un precio cercano a 1,5 millones de dólares por unidad.

Su visión se basa en la comparación con el oro tras el lanzamiento de los ETF y en la creciente demanda institucional que, según él, transformará a BTC en un activo financiero convencional.

Hougan explicó que el paralelismo con el oro es clave para entender su proyección. En 2004, cuando se lanzó el primer ETF de oro en Estados Unidos, la capitalización del metal precioso rondaba los u$s2,5 billones.

Dos décadas después, ese valor se multiplicó hasta superar los u$s30 billones, impulsado por la facilidad de acceso que brindaron los fondos cotizados.

Para el ejecutivo, Bitcoin podría recorrer un camino similar tras la aprobación de los ETF spot en 2024, cuando su capitalización era de u$s2 billones.

Hougan considera que los ETF de Bitcoin son el catalizador que permitirá que grandes instituciones —fondos de pensiones, aseguradoras, fundaciones y bancos centrales— incorporen BTC en sus carteras.

Según sus cálculos, una asignación del 1% de los activos globales, que oscilan entre u$s100 y u$s200 billones, sería suficiente para respaldar un precio de u$s1,3 a u$s1,5 millones por BTC en 2035.

El CIO de Bitwise aclaró que el mayor riesgo no es técnico, sino conductual: los inversores deben soportar múltiples ciclos alcistas y bajistas sin abandonar posiciones.

Recordó que la historia de Bitcoin está marcada por caídas abruptas seguidas de recuperaciones espectaculares, y que la paciencia será determinante para capturar el potencial de largo plazo.

Al momento de sus declaraciones, Bitcoin cuenta con una capitalización cercana a u$s1,65 billones. Alcanzar los u$s30 billones requeriría multiplicar su valor total por unas 18 veces, un desafío monumental, pero que Hougan considera posible si se repite el patrón de adopción que vivió el oro tras la llegada de los ETF.