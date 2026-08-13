Las billeteras que poseen entre 10 y 10.000 monedas (llamadas "ballenas") incorporaron más de 20.000 BTC desde el 29 de julio, por un valor aproximado de u$s1.200 millones, según datos de Santiment. Las compras se produjeron mientras la criptomoneda permaneció por debajo de los u$s65.000 y sin lograr una recuperación sostenida.

En paralelo, los fondos cotizados de Bitcoin al contado en Estados Unidos captaron más de u$s800 millones durante la semana. La coincidencia entre la acumulación de las ballenas y el regreso de los flujos hacia los ETF muestra que los inversores de mayor tamaño están absorbiendo oferta pese a que el precio todavía no reacciona con fuerza.

La gran pregunta es si esa acumulación alcanza para marcar un piso o si el mercado todavía necesita atravesar una última caída antes de cambiar de tendencia.

Bitcoin: cuál es el mensaje de las ballenas

La absorción de oferta es una señal favorable, aunque no definitiva. Paula Chaves, analista de mercados de Greyhound Trading, asegura a iProUP que el comportamiento actual es más consistente con un proceso de formación de piso que con el comienzo confirmado de un nuevo ciclo alcista.

"La acumulación de más de u$s1.200 millones en Bitcoin de grandes inversores, sumada al regreso de flujos hacia los ETF, es una señal positiva, pero todavía no suficiente para confirmar que el mercado bajista terminó", señala la experta.

Para la analista, los grandes participantes están absorbiendo la oferta mientras Bitcoin permanece lateral. Sin embargo, algunas métricas on-chain todavía no reflejan los niveles de estrés que históricamente acompañaron los principales pisos del mercado.

Cómo la compra de Bitcoin por parte de los ETF y las ballenas impactan en el mercado

Por esa razón, Chaves no descarta una última fase de capitulación. La compra de las ballenas necesitará ser validada tanto por el precio como por una recuperación sostenida de la demanda, comenta.

Iván Bolé, analista de mercado, mantiene una lectura todavía más cautelosa. En declaraciones a iProUP, afirma que no observa un piso formado porque la estructura actual no presenta características de "salida", sino que "la debilidad del gráfico hace pensar que se viene una nueva pata bajista pronto, que nos podría dar el piso".

Según Bolé, Bitcoin continúa dentro de un mercado bajista y atraviesa una lateralización con sesgo alcista desde el mínimo de u$s57.800. En el gráfico diario, el indicador de volumen neto, que compara el volumen comprador con el vendedor, permanece en terreno negativo, aunque resalta que viene perdiendo intensidad.

"El bear market madura y le queda menos tiempo, pero eso todavía puede significar mucho aburrimiento para los inversores de a pie", señala.

El Bitcoin muestra una señal favorable

Matt Hougan, director de inversiones de Bitwise, encuentra una señal favorable. Sostiene que uno de los indicios más claros de que un activo alcanzó el piso aparece cuando deja de responder a los malos estímulos.

Durante los últimos meses, la divisa digital enfrentó sucesivos factores adversos sin profundizar significativamente su caída. Para Hougan, el mercado comenzó a ignorar las noticias negativas y a reaccionar con mayor sensibilidad ante las positivas, un comportamiento compatible con la etapa final del "invierno cripto".

Su tesis también se apoya en la llegada gradual de un nuevo comprador marginal. Las grandes plataformas de administración patrimonial están aprobando los ETF de criptomonedas y sus asesores comienzan a evaluar asignaciones de entre 2% y 4% de las carteras.

No se trataría, según su análisis, de una demanda impulsada por el temor a quedar afuera de una suba, sino de una adopción institucional más lenta y basada en la incorporación de Bitcoin como activo de largo plazo.

Este cambio darìa lugar a un próximo mercado alcista menos explosivo que en ciclos anteriores, pero sostenido sobre una base institucional más sólida.

Bitcoin: los niveles de precio que espera el mercado

Chaves ubica el escenario base de Bitcoin dentro de una amplia zona de consolidación comprendida entre u$s57.000 y u$s67.000. Mientras la cotización permanezca allí, los movimientos internos no serían suficientes para modificar la perspectiva de corto plazo.

La señal decisiva aparecería con una ruptura por encima de los u$s68.000 capaz de generar un nuevo máximo estructural. Después, Bitcoin debería realizar un retroceso o pullback, que respete esa zona y la transforme en soporte.

La secuencia necesaria sería, entonces, una ruptura, la formación de un nuevo máximo y una corrección controlada. "Superar momentáneamente los u$s68.000 no sería suficiente. Necesitamos que el precio confirme el movimiento estructuralmente antes de considerar un escenario alcista de mayor amplitud", insiste Chaves.

La lectura coincide parcialmente con la advertencia de Bolé: el mercado bajista puede estar madurando, pero la lateralización aún no representa una salida confirmada. La diferencia está en el desenlace: mientras Chaves contempla una consolidación amplia, Bolé considera probable una nueva pata descendente capaz de establecer el piso definitivo.

El efecto de la regulación en el precio de Bitcoin

Otro catalizador para el mercado cripto será el posible tratamiento del CLARITY Act en Estados Unidos. El proyecto busca establecer un marco federal más preciso para el mercado de activos digitales y reducir las incertidumbres legales y contables que todavía limitan la participación de empresas y grandes inversores.

Patricio Mesri, country manager de Bybit para América Latina, cree que puede facilitar la entrada de jugadores que permanecen fuera del mercado por la falta de reglas claras.

"La Ley CLARITY viene a permitir que esos que están afuera puedan invertir", expresa. Según Mesri, el efecto directo sobre el usuario minorista sería limitado en el corto plazo, aunque una mayor participación institucional generarà consecuencias favorables a largo plazo.

El ejecutivo consideró que EE.UU. intenta posicionarse como la nueva referencia global de la industria cripto. Sin embargo, aclara que el proyecto no necesariamente incorpora protecciones para el usuario que los exchanges ya no apliquen actualmente.

¿Es momento de comprar Bitcoin?

Mesri afirma que Bitcoin continúa siendo un activo atractivo para posicionarse con una mirada de mediano y largo plazo, y desaconseja intentar identificar el mínimo exacto.

Para un ahorrista sin experiencia en análisis técnico, recomienda utilizar una estrategia de compras periódicas y escalonadas, conocida como DCA (dollar cost average). Ese método permite distribuir las entradas a lo largo del tiempo y reducir el riesgo de concentrar toda la inversión en un único precio.

"Bitcoin sigue siendo un activo de alta volatilidad, por lo que obviamente no significa que desde acá el precio solamente pueda subir", señala. Para el ejecutivo, lo relevante es construir la posición progresivamente y aprovechar las correcciones, en lugar de apostar todo a acertar el piso.

Los inversores con mayor experiencia pueden utilizar soportes, tendencias y volumen para aumentar sus compras en niveles determinados, aunque siempre bajo el supuesto de que todavía pueden producirse nuevas caídas.