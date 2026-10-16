El movimiento se produjo en una jornada marcada por un dato de inflación en EE.UU superior al esperado, que generó aversión al riesgo en todos los mercados

Especialistas sugieren que el movimiento responde a una acumulación estratégica ante la caída, aunque el mercado teme una futura presión vendedora.

El precio de XRP rebotó un 5% tras la operación, desafiando el contexto de aversión al riesgo provocado por la inflación del 3,7% en Estados Unidos.

Ballenas de XRP transfirieron 184 millones de dólares a Binance el 16 de octubre, marcando el mayor flujo de entrada en los últimos siete meses.

Las ballenas de XRP realizaron una entrada masiva de u$s184 millones en Binance, el mayor flujo en siete meses.

La entrada provocó un rebote de 5% en el precio del token pese al contexto bajista y a los datos de inflación en Estados Unidos que habían presionado al mercado.

XRP recibe ingreso récord de capital en Binance

El 16 de octubre de 2026, analistas detectaron un ingreso de u$s184 millones en XRP hacia Binance, justo cuando la criptomoneda había perdido un soporte técnico clave.

En condiciones normales, una transferencia de semejante magnitud hacia un exchange suele entenderse como señal de venta, ya que los grandes tenedores mueven sus fondos para liquidarlos.

Sin embargo, en esta ocasión el comportamiento del precio fue distinto: tras la caída inicial, XRP rebotó cerca de 5%, lo que sugiere que parte de los operadores aprovecharon la baja para acumular posiciones.

El movimiento se produjo en una jornada marcada por un dato de inflación en los Estados Unidos superior al esperado, que generó aversión al riesgo en todos los mercados.

Ballenas de XRP aumentaron tenencias en exchanges y Binance concentró la mayor parte del movimiento

El Índice de Precios al Consumidor (CPI) interanual se ubicó en 3,7% en septiembre, acelerándose respecto de 3,4% de agosto. La inflación subyacente también subió a 2,6%.

Estos números reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal mantenga las tasas altas por más tiempo, presionando tanto a las acciones como a las criptomonedas.

El rebote técnico contrasta con la debilidad estructural del token. XRP cotiza en torno a u$s1,31, acumulando una caída de 64% desde su máximo histórico de u$s3,65 en julio de 2025.

A pesar de que los fondos cotizados en bolsa (ETF) spot de XRP en los Estados Unidos llevan 13 semanas consecutivas de entradas de capital, sumando más de u$s1.800 millones desde julio, el precio no ha logrado sostener una tendencia alcista.

Esto indica que, aunque hay demanda institucional, la presión vendedora en exchanges como Binance sigue siendo determinante.

El especialista conocido como Darkfost, que monitorea flujos en exchanges centralizados, remarcó que la entrada de u$s184 millones respondería a compras estratégicas en la caída, más que a ventas masivas.

En su visión, los traders habrían apostado a que la reacción negativa al dato macroeconómico fue exagerada y aprovecharon para posicionarse en niveles más bajos.

Ballenas de XRP agregan 83.94 millones a exchanges

Adicionalmente, en los últimos días, las reservas de XRP en otros exchanges aumentaron en 83,94 millones de tokens, distribuidos en 699 billeteras de 24 plataformas, según datos de XRP Insights.

Los registros mostraron que entre el 12 y el 15 de octubre se agregaron 83,94 millones de XRP, lo que representa un aumento del 0,38% en las tenencias monitoreadas.

El número total pasó de 21.973 millones a 22.057 millones de XRP en apenas tres días, con incrementos diarios consecutivos que reflejan un patrón consistente en las billeteras rastreadas.

El desglose por plataformas revela que Binance concentró 54,61 millones de XRP, equivalente a dos tercios del aumento semanal. Le siguieron Upbit con 11,58 millones, Kraken con 9,17 millones, Coinbase con 8,09 millones y Bithumb con 5,81 millones.

Sin embargo, no todos los exchanges mostraron entradas: Bybit redujo sus reservas en 4,22 millones, mientras que SBI VC Trade, Bitfinex y Uphold registraron descensos de entre 3 y 3,4 millones cada uno.

Aunque el incremento en reservas podría interpretarse como acumulación institucional, también plantea dudas sobre una posible presión vendedora.

El hecho de que los tokens se concentren en billeteras de exchanges sugiere que podrían estar disponibles para liquidación en caso de correcciones de precio.

En paralelo, XRP cotizó cerca de u$s1,32 el 15 de octubre, con un volumen reportado de u$s3.120 millones, mostrando cierta recuperación tras caídas previas.

El aumento de reservas se produce en un entorno de alta volatilidad y apalancamiento en futuros, donde el interés abierto supera los u$s102.000 millones.

CoinGecko ya había advertido que este desajuste entre precios y actividad real expone al mercado a liquidaciones masivas si ocurre un shock macroeconómico.

En el caso de Ethereum, por ejemplo, el precio subió un 71% en el trimestre, pero su volumen de trading cayó más de 23%, reflejando un patrón similar de vulnerabilidad.