Tras el 1,9% de septiembre, consultoras alertan por una desinflación más lenta: qué pasará con tarifas, carne y alimentos hacia 2027

La trayectoria del costo de vida en la Argentina ingresó en una meseta donde quebrar el piso mensual resulta cada vez más complejo. Luego de que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcara un 1,9% en septiembre frente al 1,7% de agosto, las consultoras económicas de la plaza financiera advierten que el sendero de desaceleración pierde velocidad y proyectan que el índice general se mantendrá en torno al 2% mensual promedio durante los próximos meses.

A pesar de que la inflación núcleo —aquella que limpia precios estacionales y regulados— aportó una señal favorable al descender del 1,8% al 1,7% en septiembre, los analistas privados coinciden en que conviven factores estacionales, ajustes tarifarios y variables climáticas que impedirán una caída más pronunciada hacia el cierre de 2026 y comienzos de 2027.

En el plano de los servicios y el transporte, el Presupuesto 2026 remitido por el Poder Ejecutivo contempla una poda continua de subsidios con la meta de que las tarifas cubran más del 88% del costo real de abastecimiento, lo que mantendrá activo el componente de precios regulados en las facturas hogareñas.

¿Qué proyectan las consultoras privadas sobre la inflación hasta principios de 2027?

Las previsiones de las firmas nacionales e internacionales sitúan el ritmo mensual por encima de las pautas oficiales:

Un informe elaborado por Oxford Economics corrigió al alza sus estimaciones y proyectó que la inflación promediará el 2,1% mensual durante los próximos seis meses, situándose por encima del 1,7% mensual estimado en el consenso del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. La consultora fundamenta esta previsión en la continuidad del retiro de subsidios energéticos hacia 2027 y en el traslado gradual de los precios internacionales de los combustibles a medida que YPF recomponga ingresos bajo su esquema de amortiguación de tarifas.

Por su parte, el economista Camilo Tiscornia, titular de C&T Asesores Económicos, situó la evolución de los precios en un rango de entre el 1,5% y el 2% mensual para el corto plazo. El especialista remarcó que hacia el último bimestre del año incidirá la estacionalidad de las fiestas y el inicio del receso estival sobre el rubro cárnico, un producto que, de acuerdo con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), mantuvo relativa estabilidad en carnicerías y góndolas en septiembre tras las subas de marzo pero suele tensionarse a fin de año.

¿De qué manera puede incidir el fenómeno de El Niño sobre los alimentos?

El factor meteorológico abrió un debate dividido entre quienes temen distorsiones de oferta y quienes prevén un alivio productivo: