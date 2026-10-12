El fabricante detectó un componente de hardware no autorizado en al menos un dispositivo y pidió a los usuarios trasladar sus activos

Ledger confirmó un hardware no autorizado en al menos un dispositivo y recomendó trasladar fondos de equipos CryptoBilis.

Estimaciones ubican el robo entre u$s93 y u$s95 millones en criptoactivos de cientos de billeteras vinculadas a Ledger.

Tether congeló u$s10 millones en USDT relacionados con un robo de criptomonedas que afectó a dispositivos Ledger de CryptoBilis.

Tether congeló u$s10 millones en USDT vinculados al robo de criptomonedas de billeteras asociadas a dispositivos Ledger vendidos por CryptoBilis, un revendedor autorizado.

El incidente, que continúa bajo investigación, habría involucrado entre u$s93 millones y u$s95 millones, según estimaciones de firmas de análisis blockchain.

Ledger confirmó que al menos uno de los dispositivos afectados tenía un componente de hardware no autorizado y recomendó a los usuarios trasladar sus fondos a equipos nuevos.

El incidente afectó a billeteras asociadas a dispositivos distribuidos por CryptoBilis en el sudeste asiático. Según detallaron, los atacantes lograron retirar criptomonedas de cientos de direcciones en distintas redes blockchain.

Bitquery estimó que los fondos involucrados alcanzaron los u$s93,2 millones, provenientes de 315 billeteras en seis redes. Por su parte, YFarmX calculó que los movimientos llegaron a u$s94,5 millones desde 521 direcciones en siete redes.

Como parte de la respuesta al incidente, Tether bloqueó alrededor de u$s10 millones en USDT, su stablecoin vinculada al dólar. La medida impide que esos tokens se transfieran o utilicen en determinadas operaciones.

Las cifras corresponden al seguimiento de transacciones públicas y no representan un balance definitivo confirmado por Ledger.

Tether congeló u$s10 millones en USDT

El congelamiento representa una parte de los fondos relacionados con el robo. Bitquery estimó que todavía podían rastrearse unos u$s81 millones en la blockchain.

La firma también detalló que parte de los fondos pasó por Tornado Cash y Zcash, herramientas y redes que pueden dificultar el seguimiento de las transacciones. Sin embargo, la información disponible no permite determinar cuánto dinero se recuperó ni cuál será el destino de los activos bloqueados.

A diferencia de bitcoin, USDT es emitido por una empresa que puede bloquear determinados tokens. Esta característica permite intervenir sobre los fondos identificados, aunque no garantiza que el resto de las criptomonedas sustraídas pueda recuperarse.

Ledger confirmó que al menos uno de los dispositivos afectados contenía un componente de hardware no autorizado. Sin embargo, la empresa no explicó cómo llegó ese componente al equipo ni si todos los dispositivos involucrados fueron manipulados de la misma manera.

Como medida preventiva, recomendó a los clientes de CryptoBilis que todavía no habían configurado sus dispositivos que no iniciaran la instalación. A quienes ya los utilizaban, les indicó trasladar sus activos a un dispositivo nuevo y generar una frase de recuperación diferente.

El caso también abrió interrogantes sobre los controles de seguridad de los canales de distribución autorizados. Aunque CryptoBilis figuraba como revendedor de Ledger, todavía no se determinó quién incorporó el componente no autorizado ni cómo se produjo la vulneración.

Un caso distinto a las estafas por phishing

El incidente no debe confundirse con el ataque de phishing registrado en abril, cuando una aplicación falsa de Ledger Live apareció en la tienda de aplicaciones de Apple.

En ese caso, los usuarios entregaron sus frases de recuperación a través de una aplicación fraudulenta y se reportaron pérdidas de al menos u$s9,5 millones.

En el episodio vinculado a CryptoBilis, las investigaciones estiman un posible problema relacionado con los dispositivos físicos. Sin embargo, Ledger todavía no confirmó el mecanismo exacto que permitió retirar los fondos.

Por ahora, el fabricante recomendó medidas preventivas mientras continúa la investigación. El monto total de las pérdidas, el número definitivo de usuarios afectados y una eventual compensación siguen sin confirmarse.