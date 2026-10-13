La decisión implica la suspensión de servicios asociados como Pool Savingso Cloud Mining, lo que obligará a los mineros a migrar equipos

La exchange expande su suite Binance Intelligence con herramientas de IA para trading, buscando optimizar estrategias con análisis de mercado.

Los usuarios deben migrar sus equipos a otros pools, como Foundry USA o AntPool, antes de la fecha límite tras la desactivación de los servicios.

Binance cerrará su pool de minería el 10 de noviembre de 2026, finalizando seis años de operaciones y el servicio de Pool Savings y Cloud Mining.

Binance, la exchange de criptomonedas más grande a nivel global, cerrará su pool de minería el próximo 10 de noviembre de 2026.

De esta manera, la empresa pone fin a seis años de operaciones en el sector, luego de un descenso en la actividad reciente.

La decisión implica la suspensión de servicios asociados como Pool Savings, Cloud Mining y el Acelerador de Transacciones, algo que obligará a los mineros a migrar sus equipos hacia otras plataformas antes de la fecha límite.

Binance comunicó que a partir del 10 de noviembre a las 07:00 UTC dejará de aceptar hashrate y acreditar shares en su pool: los usuarios deberán reconfigurar sus máquinas para conectarlas a otros pools de minería, ya que las direcciones Stratum y los puntos de conexión serán desactivados.

La página web del servicio permanecerá accesible hasta el 24 de noviembre, únicamente para consultar datos históricos, registros de cuenta y estados de pago.

El cierre no se limita al pool principal. También quedarán descontinuados Pool Savings, Cloud Mining y Transaction Accelerator, además de herramientas de seguimiento como alertas de hashrate en Telegram, notificaciones por correo electrónico y APIs relacionadas con la minería.

Binance cerrará su pool de minería de Bitcoin y obliga a los mineros a buscar alternativas

Esto significa que tanto los mineros con equipos propios como aquellos que participaban mediante contratos de minería en la nube deberán retirar o redirigir sus posiciones.

Binance Pool fue lanzado en abril de 2020 y en seis años logró minar 22.188 bloques de Bitcoin, acumulando más de 137.000 BTC en recompensas, equivalentes a unos u$s11.400 millones al precio actual.

En su momento, el servicio se posicionó entre los diez pools más grandes del mundo por tasa de hash, pero la compañía decidió discontinuarlo como parte de una "revisión regular de productos y servicios".

El cierre de Binance Pool se suma a movimientos similares de otros actores como SBI Crypto Pool y Poolin, que también abandonaron la actividad en medio de la presión regulatoria y la caída de márgenes de rentabilidad.

Para los mineros, la decisión implica buscar alternativas en pools como Foundry USA, AntPool o F2Pool, que actualmente concentran gran parte del hashrate global.

Binance extiende a nivel global su asistente de IA para transformar el trading cripto

En paralelo, Binance confirmó la expansión global de su asistente de inteligencia artificial para trading, tras una fase piloto con 150.000 usuarios.

La herramienta, que integra análisis de mercado, alertas y estrategias automatizadas, busca convertirse en un "copiloto financiero" para millones de traders en todo el mundo. Concretamente, permite:

consultar información de criptomonedas, acciones y economía

seguir movimientos de activos mediante alertas y gráficos

generar anotaciones en los gráficos producidas por IA

La compañía destacó que el sistema puede proponer ideas de operaciones basadas en señales de mercado y mostrar qué sectores están atrayendo capital.

El lanzamiento forma parte de la suite Binance Intelligence, que reúne tres componentes: Binance AI, Binance AI Pro y Binance Agent OS.

Mientras Binance AI ofrece consultas y resúmenes de mercado, AI Pro permitirá transformar instrucciones en lenguaje natural en estrategias de trading ejecutables, con pruebas simuladas antes de operar con fondos reales.

El sistema funcionará con subcuentas específicas y requerirá aprobación explícita del usuario para cada operación, algo que busca mantener el control sobre el capital asignado.

Binance advirtió que, aunque estas herramientas pueden agilizar el análisis financiero y la ejecución de operaciones, no garantizan resultados rentables.

La empresa subrayó que la IA puede generar información errónea o interpretar mal los datos, lo que en operaciones automatizadas podría provocar pérdidas rápidas e incluso totales del capital asignado. Por ello, cada estrategia deberá ser probada en simulaciones antes de aplicarse en el mercado real.

El lanzamiento de Binance AI Pro se inscribe en una tendencia más amplia: exchanges como OKX, BingX y Kraken también desarrollaron agentes de IA para trading, mientras que Coinbase presentó sus Agentic Wallets para pagos autónomos.

La competencia se centra en ofrecer herramientas que reduzcan la fricción operativa y acerquen el trading automatizado a usuarios sin conocimientos técnicos avanzados.