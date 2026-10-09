La entidad resaltó que Nvidia cotiza a 15 veces las ganancias proyectadas para el año fiscal 2028, una relación razonable por su potencial de crecimiento

Nvidia proyecta duplicar ingresos por CPU para 2027 y apuesta a la IA agéntica, tras anunciar una inversión de u$s1.000 millones en ciencia en EE.UU.

La firma financiera valora a Nvidia a 15 veces sus ganancias proyectadas para 2028, resaltando una base de clientes diversificada que mitiga riesgos.

Morgan Stanley reinstaló a Nvidia como su acción favorita del sector semiconductores, destacando su liderazgo en infraestructura de inteligencia artificial.

Morgan Stanley reinstaló a Nvidia como su acción preferida dentro del sector de semiconductores y destacó su posición estratégica en medio del auge de la inteligencia artificial (IA) y su capacidad para sortear las limitaciones de infraestructura en centros de datos.

La firma considera que la acción cotiza a una valuación atractiva y que su base de clientes diversificada le otorga resiliencia frente a los desafíos del mercado.

Morgan Stanley revela por qué eligió a Nvidia como su acción favorita

Tras un roadshow con el CEO Jensen Huang, la CFO Colette Kress y el director de relaciones con inversores Toshiya Hari, los analistas de Morgan Stanley reforzaron su confianza en Nvidia.

El banco subrayó que la compañía está bien posicionada para enfrentar los cuellos de botella que hoy limitan la expansión de la infraestructura de IA, no tanto en la producción de chips, sino en la disponibilidad de terreno, energía y financiamiento para centros de datos.

Morgan Stanley resaltó que Nvidia cotiza a 15 veces las ganancias proyectadas para el año fiscal 2028, una relación considerada razonable frente a su potencial de crecimiento.

Además, la firma destacó la estrategia de la compañía de aumentar los ingresos por gigavatio de capacidad instalada: con la arquitectura Feynman prevista para 2028, Nvidia espera elevar esa cifra de u$s40.000 millones a más de u$s50.000 millones.

Nvidia cotiza a un precio atractivo según Morgan Stanley y la IA podría impulsar su próximo salto

Un punto clave para los analistas es la amplia base de clientes de Nvidia, que va más allá de los grandes proveedores de nube (hyperscalers).

La mitad del negocio proviene de empresas emergentes de modelos de IA, "neoclouds", entidades soberanas y clientes corporativos, lo que reduce la dependencia de los gigantes tecnológicos estadounidenses y mitiga riesgos asociados a la infraestructura.

Morgan Stanley también destacó el impacto de la IA agéntica, que incrementará la demanda de CPU, pero mantendrá a las GPU como el núcleo del gasto. Nvidia estima que un usuario agéntico puede generar hasta 10 veces más tokens diarios que un humano, lo que refuerza la necesidad de mayor capacidad de procesamiento gráfico.

La compañía movilizó medio billón de dólares en capital externo para invertir en centros de datos de IA y proyecta duplicar sus ingresos por CPU de u$s20.000 millones en 2026 a u$s40.000 millones en 2027.

Este nivel de inversión, sumado a la recompra récord de acciones por u$s150.000 millones anunciada recientemente, refuerza la confianza de los inversores en su capacidad de sostener el liderazgo.

Nvidia sorprende al mercado con inversión récord y nuevos lanzamientos

Nvidia atraviesa un momento de gran dinamismo: acaba de anunciar una inversión de u$s1.000 millones en investigación científica en Estados Unidos, amplió su catálogo de videojuegos en la nube con 25 nuevos títulos en GeForce NOW y presentó innovaciones clave como RTX Spark y DLSS 4.5 en COMPUTEX 2026.

Durante octubre de 2026, Nvidia incorporó 25 nuevos juegos a GeForce NOW, su servicio de streaming en la nube. Entre los títulos más destacados figuran Gears of War: E-Day, The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered y Minecraft Dungeons II. La compañía busca consolidar su liderazgo en gaming ofreciendo acceso inmediato a lanzamientos de alto perfil sin necesidad de hardware de última generación.

El 8 de octubre, Nvidia anunció un compromiso de u$s1.000 millones para impulsar la capacidad científica de Estados Unidos en los próximos cinco años. Los fondos estarán destinados a proyectos de supercomputación, energía, salud y seguridad nacional, reforzando la apuesta de la compañía por expandir su influencia más allá del sector de semiconductores y videojuegos.

En paralelo, Jensen Huang y Satya Nadella presentaron RTX Spark, una nueva arquitectura que reinventa las PCs con Windows para la era de los agentes de inteligencia artificial personales.

Esta colaboración busca integrar hardware y software de última generación para que los usuarios puedan ejecutar modelos de IA directamente en sus dispositivos, ampliando el alcance de la computación acelerada.

En COMPUTEX 2026, Nvidia lanzó DLSS 4.5 con Ray Reconstruction, que mejora la calidad de imagen en juegos con trazado de rayos y se integra también en aplicaciones de diseño como Blender. Además, presentó mejoras en la aplicación Nvidia App, que ahora permite grabar con ShadowPlay a 240 FPS, y mostró avances en agentes de IA locales, que duplican su rendimiento gracias al nuevo runtime OpenShell.

Nvidia también destacó el papel de sus GPUs Blackwell en la aceleración de GPT-6 Astra Ultrafast de OpenAI, disponible en la API de la compañía. Este avance refuerza su posición como proveedor esencial de infraestructura para los modelos de IA más avanzados del mercado.