La sexta mayor criptomoneda registró un incremento del 0,60% en 24 horas. Así están otras divisas digitales y los dólares cripto

Solana, fundada en 2017 por A. Yakovenko, destaca por su tecnología "Proof of History" superando a Ethereum en velocidad.

Bitcoin lidera las criptomonedas con un 59,65% de dominancia; se detallan cotizaciones en USD y pesos argentinos.

El mercado de criptomonedas alcanzó u$s2,79 billones con un alza del 1,90%; Solana subió 0,60% a u$s109,51.

Este viernes, Solana experimentó un aumento de 0,60%, ubicando su precio en u$s109,51 y llevando su capitalización de mercado a u$s64.475,20 millones, según el panel de Binance.

Las criptomonedas alcanzan una capitalización de mercado de u$s2,79 billones este viernes 9 de octubre, con 39.880 monedas rastreadas por CoinMarketCap.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 1,90% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con un 59,65% de dominancia, seguido por Ethereum con el 10,88%. Las otras monedas digitales agruparon el 29,47% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Las principales criptomonedas muestran los siguientes precios promedio en dólares a nivel internacional este viernes 9 de octubre:

Bitcoin: u$s82.873,66 (2,28%)

Ethereum: u$s2.487,26 (1,68%)

BNB: u$s738,97 (0,39%)

Ripple: u$s1,38 (2,10%)

Solana: u$s109,51 (0,60%)

Cardano: u$s0,24 (1,68%)

Polkadot: u$s1,17 (12,86%)

Dogecoin: u$s0,08 (1,85%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Hoy, viernes 9 de octubre, las principales exchanges argentinas publican los siguientes precios en pesos para las criptomonedas más relevantes:

Bitcoin: $133,56 millones

Ethereum: $4,02 millones

BNB: $1,19 millones

Ripple: $2.230,93

Solana: $176.986,50

Cardano: $383,14

Polkadot: $1.891,50

Dogecoin: $136,49

Polygon: $159,95

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 9 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.608

DAI: $1.611,81

USDC: $1.609,70

Solana: qué es y cómo se fundó

Solana es una blockchain que representa una revolución en el mundo de las criptomonedas. Fundada en 2017 por Anatoly Yakovenko, un exingeniero de Qualcomm con experiencia en sistemas distribuidos, su objetivo era superar los límites de escalabilidad de redes como Bitcoin y Ethereum.

Su tecnología innovadora, "Proof of History", permite ordenar transacciones de manera eficiente antes de ser confirmadas, lo que aumenta la velocidad y reduce los costos. En comparación, Ethereum, en sus comienzos, podía procesar unas 15 transacciones por segundo, mientras que Solana maneja miles, posicionándose como una de las redes más rápidas.

Con la introducción de su red principal en 2020, Solana comenzó a destacarse como una opción ideal para desarrolladores interesados en construir aplicaciones descentralizadas. Sectores como DeFi y NTF encontraron en Solana una solución a los altos costos de gas que aquejan a Ethereum.

El ecosistema de Solana ha crecido exponencialmente, atrayendo a usuarios y desarrolladores gracias a su enfoque en la eficiencia y la accesibilidad. Aunque Ethereum sigue liderando en términos de adopción global, Solana se ha consolidado como una alternativa robusta y escalable.

A pesar de su éxito, Solana ha enfrentado desafíos significativos, como interrupciones en su red y críticas sobre su nivel de descentralización. No obstante, la comunidad y el equipo detrás del proyecto han trabajado arduamente para fortalecer su infraestructura y mejorar su propuesta.

Hoy en día, Solana es vista como una blockchain de vanguardia, que combina velocidad, costos bajos y eficiencia, convirtiéndose en una fuerte competidora en la industria y un desafío directo para Ethereum.