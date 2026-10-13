Hunter Horsley, CEO de Bitwise, opinó que la tendencia apunta a un mercado más abierto, fraccionado y disponible 24/7 con Ethereum como red clave

El CEO de Bitwise destaca a Ethereum como infraestructura clave para un mercado abierto 24/7 y con fracciones de títulos.

La tokenización de acciones en blockchain transformará el acceso y la negociación de títulos en los próximos 2-3 años.

Hunter Horsley, CEO de Bitwise, opinó que la tokenización de acciones en blockchain será uno de los cambios financieros más trascendentes de los próximos dos o tres años, al transformar la forma en que los inversores acceden, negocian y poseen títulos tradicionales.

Su visión apunta a un mercado más abierto, fraccionado y disponible las 24 horas, con Ethereum como infraestructura clave.

Bitwise anticipa cómo las acciones tokenizadas cambiarán Wall Street en 3 años

Durante su participación en la conferencia TOKEN2049, Horsley explicó que la tokenización permitirá que las acciones de empresas cotizadas vivan en registros digitales compartidos en blockchain, en lugar de depender de cámaras de compensación tradicionales.

Esto habilitaría operaciones continuas, sin restricciones de horarios bursátiles, y la posibilidad de adquirir fracciones de títulos, lo que ampliaría el acceso a inversores minoristas y globales.

El ejecutivo comparó este proceso con la electronificación de las bolsas, cuando los mercados abandonaron el papel para migrar a sistemas digitales, un cambio que redefinió la dinámica financiera en las últimas décadas.

Bitwise enmarcó esta tendencia dentro de una expansión más amplia de las finanzas onchain, que incluyen crédito, bóvedas de rendimiento y mercados de capitales descentralizados.

Hunter Horsley, CEO de Bitwise

Horsley mencionó que, al igual que internet dio origen al comercio electrónico y las redes sociales, la infraestructura blockchain puede ser la base de una nueva generación de servicios financieros.

En este sentido, destacó que Ethereum se consolida como la capa de liquidación preferida para activos del mundo real, reforzando su rol más allá de las criptomonedas.

El CEO de Bitwise también reconoció que la regulación es un factor decisivo. Aunque la CLARITY Act en Estados Unidos avanza más lento de lo esperado, la SEC otorgó recientemente una exención de cinco años a plataformas que faciliten la negociación de acciones tokenizadas, lo que abre la puerta a pruebas piloto y adopciones iniciales.

Horsley subrayó que el verdadero cambio no será operar en domingo, sino que el registro digital se convierta en la fuente oficial de propiedad de los títulos.

En paralelo, Bitwise ya trabaja en productos vinculados a acciones tokenizadas, apoyándose en iniciativas como las de Coinbase, que lanzó versiones digitales de títulos de Apple, Nvidia, Meta y Alphabet en su red Base.

Horsley adelantó que la gestora prepara un vehículo específico para inversores nativos onchain, lo que marcaría un paso hacia la institucionalización de este tipo de activos.

¿Cómo avanza la tokenización a nivel global y qué pasa en Argentina?

En 2026, la tokenización de acciones se consolidó como una de las tendencias más disruptivas del mercado financiero, con un crecimiento exponencial en volumen y número de instrumentos, marcos regulatorios más claros en Estados Unidos, Europa y América Latina, y la participación activa de bancos, gestoras y plataformas cripto.

El número de acciones tokenizadas pasó de apenas 14 tokens en enero de 2024 a 478 en mayo de 2026, lo que representa un crecimiento del 3.314%. El volumen mensual de negociación alcanzó los u$s3.400 millones en junio de 2026, un salto del 280% en un solo mes, según datos de Criptoinforme.

La SEC en EE.UU. trazó en enero de 2026 una distinción regulatoria clave entre tokens respaldados por emisores y productos sintéticos, mientras que en Europa la normativa MiFID II y el DLT Pilot Regime regulan los instrumentos financieros tokenizados, diferenciándolos de los activos bajo MiCA.

En Argentina, la Comisión Nacional de Valores (CNV) amplió en junio de 2026 el régimen de tokenización mediante la Resolución General 1137/2026, que extendió el sandbox regulatorio hasta diciembre de 2027.

Esto permite tokenizar acciones, obligaciones negociables, fideicomisos financieros y fondos comunes de inversión bajo regímenes de autorización automática, con custodia digital a cargo de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAVs) registrados.