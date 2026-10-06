Con un incremento del 0,32% En las últimas 24 horas, la segunda criptomoneda sigue al alza. Cómo se comportaron otras criptos y dólares digitales

Ethereum, lanzado por Vitalik Buterin en 2015, revolucionó la blockchain con contratos inteligentes, dApps y su visión de la Web3.

La capitalización total del mercado cripto alcanza u$s2,93 billones, con Bitcoin liderando la dominancia y Ethereum en segundo lugar.

El mercado de criptomonedas global subió 0,63% y Ethereum cotiza a u$s2.712,16, marcando su tendencia alcista.

Según Binance, Ethereum subió un 0,32% en las últimas 24 horas y cotiza en u$s2.712,16 este martes, con una capitalización de mercado de u$s331.183,31 millones.

Este martes 6 de octubre, la capitalización del mercado de criptomonedas se ubica en u$s2,93 billones, según el registro de CoinMarketCap con 39.786 monedas.

En consecuencia, el mercado total de criptomonedas aumentó un 0,63% en las últimas 24 horas. Bitcoin lidera con una dominancia del 59,08%, mientras Ethereum capturó un 11,29%. Las demás criptomonedas concentraron el 29,63% restante.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este martes 6 de octubre, así se encuentran los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes a nivel global:

Bitcoin: u$s86.255,51 (0,75%)

Ethereum: u$s2.712,16 (0,32%)

BNB: u$s784,20 (-0,42%)

Ripple: u$s1,52 (0,94%)

Solana: u$s121,31 (1,41%)

Cardano: u$s0,27 (1,93%)

Polkadot: u$s1,21 (1,52%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,71%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

A nivel local, los precios en pesos de las principales criptomonedas, según las principales exchanges argentinas, son estos al martes 6 de octubre:

Bitcoin: $138,78 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,24

Solana: $195.779,40

Cardano: $443,82

Polkadot: $1.956,40

Dogecoin: $154,58

Polygon: $174,99

En el mercado argentino, los dólares cripto o stablecoins más comunes tienen este martes 6 de octubre los siguientes precios en pesos:

USDT: $1.607,20

DAI: $1.609,24

USDC: $1.607,40

Ethereum: qué es y cómo se fundó

Ethereum es una red blockchain creada en 2015 por el programador ruso-canadiense Vitalik Buterin y un equipo de desarrolladores, que marcó un antes y un después en el mundo de las criptomonedas.

Mientras que Bitcoin había demostrado el potencial de la blockchain como una moneda descentralizada, Ethereum fue más allá, proponiendo un sistema que permitía ejecutar aplicaciones descentralizadas (dApps) mediante contratos inteligentes.

Tras un exitoso financiamiento colectivo en 2014, Ethereum fue lanzado oficialmente con su propia criptomoneda, Ether (ETH).

Los contratos inteligentes –programas autoejecutables en la blockchain–se convirtieron en el pilar central de su ecosistema, permitiendo desde intercambios financieros hasta aplicaciones en sectores como salud y logística.

Ethereum también popularizó el modelo de tokenización, lo que facilitó la creación de divisas digitales como las stablecoins y tokens no fungibles (NFT).

Además, el diseño de la Ethereum Virtual Machine (EVM) permitió la creación de otras redes independientes que simulan su funcionamiento, como BNB o Avalanche; y soluciones de capa 2, que funcionan procesan en sus redes pero interactúan con Ethereum, Optimism y zkSync.

Además, Ethereum dio el puntapié inicial para pensar la Web3, una nueva Internet descentralizada que pone el foco en la privacidad, la transparencia y la ausencia de intermediarios como gobiernos y empresas.