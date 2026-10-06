Inversores institucionales refuerzan su presencia acumulando durante semanas, mientras el interés de Wall Street crece y el mercado observa atento

Pese a la absorción, la cotización de XRP se mantiene en u$s1,51. Requiere convalidación de catalizadores y mayor volumen para un alza.

La demanda institucional crece: ETFs de XRP suman 12 semanas de entradas y Evernorth creará una tesorería de 473M XRP al cotizar en Nasdaq.

El inicio del último trimestre del año activó movimientos estratégicos de acumulación en el ecosistema de las principales altcoins. Pese a que el mercado financiero general mantiene una postura prudente frente a las variables macroeconómicas globales, la dinámica técnica y transaccional de XRP comenzó a exhibir señales concretas de absorción de liquidez por parte de grandes operadores.

En ese contexto, las plataformas de negociación registraron una marcada reducción en sus reservas disponibles de XRP en simultáneo con un flujo sostenido de compras institucionales.

El movimiento estuvo liderado por transferencias masivas hacia billeteras frías y carteras de custodia privada. Durante los primeros días del mes, los exchanges Binance y Upbit experimentaron una contracción conjunta de 104,7 millones de XRP en sus balances operativos, un indicador que habitualmente refleja menor predisposición de venta inmediata por parte de los inversores minoristas e institucionales.

Sin embargo, el comportamiento en las cotizaciones aún muestra cautela: XRP opera en torno a los u$s1,51 por unidad, registrando una leve variación negativa intradiaria del 1,36%, lo que evidencia que la menor oferta en las plataformas todavía no se tradujo en una ruptura alcista directa frente a sus resistencias inmediatas.

Cómo operan las entradas en fondos ETF y cuál es el impacto de la tesorería de Evernorth

La absorción de activos por fuera del circuito minorista encuentra dos catalizadores determinantes en el plano corporativo estadounidense:

Racha de acumulación en vehículos cotizados: Los fondos cotizados en bolsa (ETF) vinculados al token completaron 12 semanas consecutivas con saldo neto positivo, captando u$s4,74 millones en su último registro semanal reportado y consolidando una demanda institucional regular a lo largo del tercer trimestre.

El desembarco corporativo en el Nasdaq: La compañía Evernorth tiene previsto sellar su fusión este miércoles 7 de octubre de 2026 para iniciar su cotización formal en el mercado de valores neoyorquino bajo el ticker XRPN al día siguiente, sujeta a la homologación final de la operación.

Respaldo patrimonial masivo: El plan estratégico de la firma contempla conformar una tesorería corporativa inicial estimada en 473 millones de XRP, lo que adicionará una barrera relevante de tokens bloqueados fuera de la circulación especulativa diaria.

Por qué la caída de reservas en exchanges no dispara el precio de forma automática

La relación entre los inventarios de las plataformas y el valor spot del activo exige una lectura técnica desprovista de triunfalismos: analistas de mercado advierten que una disminución en los saldos de los exchanges actúa como una condición favorable al restringir la liquidez disponible para la venta rápida, pero no garantiza por sí sola un despegue en las pizarras.

Para que la cotización perfore de manera sostenible la barrera de los u$s1,51 y apunte a zonas superiores, el mercado necesita que los catalizadores de Wall Street se convaliden plenamente y que el volumen general de operaciones supere la postura defensiva que aún exhiben los contratos de futuros apalancados.

El presente informe tiene fines exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de criptomonedas y tecnología financiera. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión o custodia de activos digitales.