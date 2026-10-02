En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres subió 0,89%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto

Pese a los retos legales, XRP de Ripple se consolida como herramienta clave en el sector de pagos internacionales.

La criptomoneda XRP, desarrollada por Ripple, usa el algoritmo "RippleNet" para 1.500 transacciones por segundo.

El valor de XRP es de u$s1,50 hoy 2 de octubre, con un alza del 0,89% en 24 horas y u$s94.825M de capitalización.

Este viernes, XRP, logró una capitalización de u$s94.825,54 millones, tras experimentar un alza de 0,89% en las últimas 24 horas, operando a u$s1,50 en la plataforma de Binance.

Las criptomonedas suman este viernes 2 de octubre una capitalización global de u$s2,90 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.777 monedas.

Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un 0,72% en el último día. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,01%, Ethereum con un 11,33%, y las demás monedas lograron un 29,67%.

A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares

Este viernes 2 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:

Bitcoin: u$s85.092,63 (0,84%)

Ethereum: u$s2.686,89 (-0,13%)

BNB: u$s774,33 (0,69%)

Ripple: u$s1,50 (0,89%)

XRP: u$s119,99 (2,04%)

Cardano: u$s0,25 (2,27%)

Polkadot: u$s1,22 (4,41%)

Dogecoin: u$s0,10 (0,86%)

A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina

Este viernes 2 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:

Bitcoin: $138,11 millones

Ethereum: $4,37 millones

BNB: $1,26 millones

Ripple: $2.447,61

Solana: $195.135,70

Cardano: $411,82

Polkadot: $1.987,63

Dogecoin: $154,80

Polygon: $176,88

En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 2 de octubre los siguientes valores en pesos:

USDT: $1.620,30

DAI: $1.628,99

USDC: $1.621,40

XRP: qué es y cómo se fundó

XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.

En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.

Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.

Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.

Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.