En las últimas 24 horas, la criptomoneda número tres subió 0,89%. Ccómo evolucionaron otras divisas digitales y el mercado de dólares cripto
02.10.2026 • 14:55hs • Cotizaciones
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Precio de XRP: cuánto vale en Argentina y a nivel global hoy, 2 de octubre de 2026
Este viernes, XRP, logró una capitalización de u$s94.825,54 millones, tras experimentar un alza de 0,89% en las últimas 24 horas, operando a u$s1,50 en la plataforma de Binance.
Las criptomonedas suman este viernes 2 de octubre una capitalización global de u$s2,90 billones, de acuerdo con el panel de CoinMarketCap que rastrea 39.777 monedas.
Por lo tanto, el mercado de monedas digitales subió un 0,72% en el último día. Bitcoin se posiciona con un participación del mercado cripto de 59,01%, Ethereum con un 11,33%, y las demás monedas lograron un 29,67%.
A cuánto cotizan las criptomonedas en dólares
Este viernes 2 de octubre, los valores promedio en dólares de las criptomonedas líderes son los siguientes:
- Bitcoin: u$s85.092,63 (0,84%)
- Ethereum: u$s2.686,89 (-0,13%)
- BNB: u$s774,33 (0,69%)
- Ripple: u$s1,50 (0,89%)
- XRP: u$s119,99 (2,04%)
- Cardano: u$s0,25 (2,27%)
- Polkadot: u$s1,22 (4,41%)
- Dogecoin: u$s0,10 (0,86%)
A cuánto cotizan las criptomonedas en Argentina
Este viernes 2 de octubre, las principales criptomonedas cotizan a estos precios en pesos en las exchanges argentinas líderes:
- Bitcoin: $138,11 millones
- Ethereum: $4,37 millones
- BNB: $1,26 millones
- Ripple: $2.447,61
- Solana: $195.135,70
- Cardano: $411,82
- Polkadot: $1.987,63
- Dogecoin: $154,80
- Polygon: $176,88
En otro orden, los dólares cripto o stablecoins más demandados en Argentina tienen este viernes 2 de octubre los siguientes valores en pesos:
- USDT: $1.620,30
- DAI: $1.628,99
- USDC: $1.621,40
XRP: qué es y cómo se fundó
XRP es una criptomoneda ampliamente reconocida, desarrollada por la empresa Ripple. Su lanzamiento en 2012 fue liderado por Chris Larsen y Jed McCaleb, quienes buscaron solucionar los problemas de velocidad y costos en pagos internacionales, que son comunes en los sistemas bancarios tradicionales.
En lugar de usar el Proof of Work o el Proof of Stake, como otras criptomonedas, XRP se basa en el algoritmo de consenso "RippleNet". Este enfoque permite una validación más rápida y efectiva, alcanzando hasta 1.500 transacciones por segundo, mucho más rápido que Bitcoin o Ethereum.
Ripple, la organización que respalda XRP, ha establecido alianzas estratégicas con bancos y otras instituciones financieras. Estas colaboraciones permiten que XRP sea utilizado para realizar pagos transfronterizos eficientes y de bajo costo, posicionándose como una herramienta esencial en el sector financiero global.
Aunque ha enfrentado críticas por su centralización y el control ejercido por Ripple, XRP sigue consolidándose como una solución confiable y accesible. Ripple también ha invertido significativamente en mejorar su infraestructura y seguridad, fortaleciendo la confianza del mercado.
Pese a los retos legales relacionados con la SEC, XRP se mantiene como una de las criptomonedas líderes en el sector de pagos internacionales.