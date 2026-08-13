La altcoin de Ripple acumuló una pérdida superior al 5% en los últimos 30 días, mientras que en la última semana su precio bajó más del 3%

El token de Ripple XRP atraviesa un nuevo episodio de presión vendedora, porque el activo cayó por debajo de u$s1, un nivel que no perforaba desde finales de 2024, y acumula una pérdida superior al 5% en los últimos 30 días y de más del 3% durante la última semana.

La caída tomó especial relevancia porque XRP está mostrando un desempeño más débil que buena parte de las principales criptomonedas del mercado.

Mientras Bitcoin, Ethereum y Solana conservaron ganancias moderadas durante el último mes, XRP registró una de las correcciones más profundas entre los principales activos digitales.

Las ballenas compran mientras el mercado vende

Uno de los datos más llamativos apareció en la actividad de las llamadas "ballenas", término utilizado para identificar a los grandes tenedores de criptomonedas.

De acuerdo con datos citados por Santiment, la cantidad de direcciones que poseen al menos 1 millón de XRP aumentó en 32 durante un período de tres meses, y este aumento se produjo mientras el precio y la capitalización de mercado del activo se debilitaron.

La lectura que se hizo de estos datos fue que algunos grandes inversores estarían usando esta corrección para acumular tokens a precios más bajos.

Sin embargo, esta tendencia no necesariamente implica que XRP haya encontrado un piso definitivo hasta el momento.

Los movimientos registrados en las exchanges también apuntan a una menor circulación de tokens hacia las plataformas de negociación.

Según los datos citados en el informe, las direcciones de depósito de XRP en Binance bajaron alrededor de un 96% frente a sus niveles habituales, mientras que los flujos de entrada y salida también se redujeron significativamente.

Una red con más actividad pero sin nuevos usuarios

Otro indicador ofrece una señal mixta, debido a que la cantidad de direcciones activas de XRP aumentó durante agosto, el promedio diario pasó de unas 26.400 en julio a cerca de 35.700.

El pasado 11 de agosto, además, se registró el nivel de actividad más elevado desde comienzos de junio, lo que indicó que las carteras que ya participan del ecosistema están realizando más transacciones.

Pero el crecimiento no se reflejó en la incorporación de nuevos usuarios, ya que la creación de nuevas direcciones se mantuvo prácticamente estable, con alrededor de 2.260 nuevas direcciones diarias en agosto frente a 2.270 en julio.

La lectura de esta cifra mostró que la red está siendo utilizada con mayor intensidad, pero no necesariamente está sumando una cantidad significativa de nuevos participantes.

Los derivados y la presión vendedora

El mercado de futuros tampoco aportó señales particularmente optimistas, ya que el ratio de compra/venta de taker en Binance cayó hasta aproximadamente 0,86, su nivel más bajo desde mayo.

Una lectura inferior a 1 significa que el volumen de órdenes de venta ejecutadas supera al de las órdenes de compra.

El dato reflejó un predominio de la presión vendedora entre los operadores que participan directamente en el mercado de derivados.

Esta situación generó una contradicción ua que mientras algunos grandes tenedores parecen aprovechar los precios deprimidos para acumular XRP, los operadores de corto plazo continúan mostrando una postura defensiva.

Los ETF pierden impulso

Por otra parte, la demanda institucional tampoco está ofreciendo un respaldo contundente al precio, ya que lo ETF de XRP al contado registraron flujo neto cero durante sus últimas cuatro sesiones.

De esta forma, las entradas acumuladas durante agosto alcanzaron apenas u$s1 millón hasta el pasado 12 de agosto, según los datos de SoSoValue citados por DiarioBitcoin.

Los ETF captaron aproximadamente u$s1.01 millones durante la semana terminada del pasado 7 de agosto, un 93% menos que los u$s14,86 millones registrados durante la semana anterior.

La pérdida del nivel de u$s1 colocó nuevamente al mercado frente a una zona psicológica importante, ya que el token debería recuperarla rápidamente, lo que podría ser interpretado como una señal de que la ruptura fue temporal y que los compradores están dispuestos a defender el activo.