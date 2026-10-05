La selección es parte de una estrategia diversificada que busca aprovechar sectores de valor, energía y biotecnología en un contexto volátil de Wall Street

El banco alerta sobre el apalancamiento en renta variable, un obstáculo para las acciones y potencial riesgo de correcciones en Q4 2026.

Las empresas elegidas abarcan valor, energía y biotecnología; Amex y Liberty Energy crecen pese a la volatilidad del mercado.

JPMorgan, la entidad financiera estadounidense, actualizó su lista de acciones favoritas para octubre y destacó a American Express, Liberty Energy y Thermo Fisher Scientific como oportunidades con calificación de "sobrepeso".

La selección es parte de una estrategia diversificada que busca aprovechar sectores de valor, energía y biotecnología en un contexto de volatilidad en Wall Street.

Tras un septiembre marcado por resultados mixtos en los principales índices —con el Dow Jones cayendo 4,3%, el S&P 500 retrocediendo 0,5% y el Nasdaq avanzando 1,9%— JPMorgan decidió reforzar su cartera con compañías que ofrecen perspectivas sólidas en distintos frentes.

Los analistas del banco señalaron que octubre suele ser un mes más favorable para los mercados, con un rendimiento promedio de 2,27% en el S&P 500 desde 2010, algo que abre espacio para reposicionarse.

En el caso de American Express, la acción se encuentra 18% abajo en lo que va del año, afectada por dudas sobre el gasto del consumidor y la volatilidad en las tasas de crédito.

Sin embargo, JPMorgan considera que sigue siendo una posición central para inversores que buscan retornos elevados y una política disciplinada de devolución de capital, con dividendos y recompras equivalentes al 3% anual.

JPMorgan destaca el potencial alcista de American Express, Liberty Energy y Thermo Fisher este mes

JPMorgan recomienda invertir en estas 3 acciones en octubre 2026

Por su parte, Liberty Energy fue incluida en la categoría de crecimiento tras registrar una suba de 52% en el último año.

Su unidad Liberty Power Innovations firmó un acuerdo para suministrar hasta 1 gigavatio de energía a Vantage Data Centers en cinco años, en un contexto de déficit estructural de energía para centros de datos que se espera se prolongue hasta 2030.

Los analistas de JPMorgan anticipan que esta demanda sostenida seguirá impulsando su valuación.

Finalmente, Thermo Fisher Scientific se destacó por su exposición al sector de ciencias de la vida y biotecnología.

La compañía fue beneficiada por políticas de reshoring en los Estados Unidos y por el desarrollo de equipos de diagnóstico potenciados por inteligencia artificial.

Además, su alianza con Mayo Clinic eleva su posición en un mercado.

JPMorgan advierte que el apalancamiento y el posicionamiento volvieron a niveles de riesgo

En paralelo, JPMorgan advirtió en otro reporte que el elevado posicionamiento en renta variable y el apalancamiento se convertirán en un obstáculo para las acciones durante el cuarto trimestre de 2026.

El banco detectó que, tras un período de desapalancamiento en el verano, varios indicadores volvieron a repuntar en septiembre, lo que aumenta el riesgo de correcciones en los mercados.

El estratega Nikolaos Panigirtzoglou explicó que el posicionamiento en acciones y el uso de apalancamiento regresaron, aunque en menor medida que en junio y julio.

El repunte se observa en los futuros de renta variable estadounidense, que volvieron a niveles cercanos a sus máximos del año. Además, el indicador más amplio de posicionamiento de JPMorgan alcanzó un techo en septiembre, similar a los niveles vistos en enero y agosto de 2025.

El interés corto en el ETF SPY, que replica al S&P 500, comenzó a aumentar tras haber tocado un mínimo histórico a principios de septiembre.

También se normalizaron las posiciones cortas en ETFs de semiconductores, lo que sugiere que gran parte de la cobertura previa ya se realizó.

Cuál es la postura de los expertos

En paralelo, los operadores de estrategias momentum reconstruyen posiciones largas en mercados como el Nasdaq, el Kospi de Corea del Sur, Taiwán y el Nikkei de Japón, aunque sin llegar a los extremos anteriores.

JPMorgan identificó el apalancamiento en cuentas de margen como la mayor vulnerabilidad.

Según el banco, este indicador se mantuvo elevado en agosto y apenas se redujo durante el proceso de desapalancamiento del verano.

El aumento reciente en activos mantenidos en ETFs apalancados también refuerza la preocupación por un posible ajuste brusco si los mercados enfrentan volatilidad.

A pesar de las advertencias, JPMorgan destacó que el complejo tecnológico y de inteligencia artificial (IA) sigue contando con respaldo fundamental.

Factores como el alza en los precios de la memoria, las mayores previsiones de gasto de capital de los grandes proveedores de nube y la estabilidad en los costos de computación para IA sostienen la demanda en el sector.