La bolsa neoyorquina cerró septiembre en alza gracias a un dato de inflación mejor al esperado y a la fortaleza de tecnológicas ligadas a la IA

El petróleo Brent subió cerca del 14% en el mes por tensiones en el Golfo Pérsico, lo que representa un factor de riesgo inflacionario a futuro.

La solidez de las tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial y la menor probabilidad de alzas en las tasas de la FED impulsaron los índices.

Wall Street cerró septiembre con saldo positivo gracias a la moderación del índice inflacionario PCE, que alcanzó un 3,0% interanual en agosto.

La moderación del índice inflacionario PCE de agosto –que se ubicó en 3,0% interanual en su componente núcleo– y la solidez en los ingresos de las tecnológicas ligadas a la inteligencia artificial (IA) fueron dos de los factores que explicaron el cierre positivo de Wall Street en la última rueda de septiembre.

El noveno mes del año concluyó en los mercados internacionales con una señal de alivio económico que ayudó a amortiguar un período de alta volatilidad en los rendimientos soberanos y en las cotizaciones del petróleo, explica Mauricio Villacorta, Estratega de Inversión de IOL, en un informe al que accedió iProUP.

La combinación permitió a las bolsas de Nueva York cerrar el mes con saldo positivo, pese al contexto de ajuste de tasas implementado previamente por la Reserva Federal.

El resultado no es menor: se trata del tercer año consecutivo en el que Wall Street logra terminar septiembre con ganancias.

En la plaza financiera local, los activos argentinos cerraron la última rueda del mes con subas moderadas, aunque completaron un septiembre marcadamente adverso.

Por qué el dato de inflación le bajó el tono a la FED

El principal sostén de Wall Street sobre el cierre del mes fue la lectura del índice de Precios de Gastos de Consumo Personal (PCE).

El componente núcleo avanzó 0,2% mensual en agosto, equivalente a 3,0% interanual, ubicándose por debajo de las previsiones del mercado.

Esa moderación, sumada a la revisión al alza de PBI del segundo trimestre a 2,2%, recortó fuertemente las probabilidades de un nuevo incremento de tasas por parte de la Reserva Federal en su reunión de octubre.

Según el CME FedWatch, esa probabilidad descendió hasta la zona de 37%, muy por debajo de los niveles previos.

Este cambio en las expectativas de política monetaria fue determinante para que los inversores recuperaran el apetito por el riesgo tras semanas de fuerte volatilidad en la curva de tasas.

La combinación de menor presión inflacionaria y una economía todavía resiliente generó el escenario ideal para sostener las valuaciones bursátiles hacia el cierre de septiembre, añadió Villacorta.

Semiconductores y tecnológicas de IA: el motor detrás del rally

El sector de semiconductores actuó como sostén clave del mercado, con una suba acumulada superior al 9% durante el mes.

En la rueda de cierre, los avances de Intel (+3,65%), Apple (+1,10%) y Nvidia (+0,51%) impulsaron al Nasdaq Composite a ganar 0,24% y cerrar en 26.861,06 unidades.

El S&P 500, por su parte, finalizó la jornada en 7.655,90 puntos, con una baja puntual de 0,20%, aunque logró anotar un avance de 0,1% en el acumulado de septiembre.

En el balance trimestral, el índice sumó una mejora de 2,6% durante el tercer trimestre del año.

Este desempeño confirma que, pese a los vaivenes de las tasas, la narrativa de inversión en IA continúa siendo el principal motor de las valuaciones tecnológicas en Wall Street.

La resiliencia de estas compañías fue determinante para que los índices lograran cerrar el mes en terreno positivo pese a la elevada volatilidad registrada en las semanas previas, explicó el experto de IOL.

El petróleo Brent sube casi 14% en septiembre por la tensión en el Golfo Pérsico

Las fricciones geopolíticas no resueltas entre Washington y Teherán en el Golfo Pérsico mantuvieron una elevada prima de riesgo sobre la energía durante todo el mes.

Pese a la recuperación parcial de los suministros desde Oriente Medio y al restablecimiento de los envíos a través del oleoducto East-West Pipeline en Arabia Saudita, la escasez de refinados presionó al alza a las cotizaciones.

El barril de petróleo Brent cerró en u$s98,36, anotando un salto cercano al 14% en el acumulado de septiembre, uno de los mayores incrementos mensuales del año.

Esta suba del crudo representó un factor de riesgo adicional para las expectativas inflacionarias, en un contexto en el que la FED todavía evalúa el rumbo de su política de tasas.

El comportamiento del petróleo confirma que, pese al alivio en el frente inflacionario doméstico, persisten tensiones externas que podrían volver a presionar los precios en los próximos meses.

Cuáles fueron los CEDEAR más destacados del mes

Entre los CEDEAR más destacados de septiembre, Moderna encabezó los rendimientos con un salto de 38,8% en pesos, impulsada por los avances decisivos en la Fase 3 de su vacuna personalizada contra el melanoma, desarrollada junto a Merck mediante tecnología de ARNm.

Intel registró una suba de 35,6% en pesos, impulsada por noticias sobre reestructuración corporativa y alianzas en manufactura de microchips.

AMD avanzó 31,2% en pesos, en sintonía con la creciente demanda de sus procesadores para centros de datos vinculados a infraestructura de IA.

Meta Platforms subió 27,8% en pesos, impulsada por el lanzamiento de su asistente autónomo Muse y la solidez de sus ingresos publicitarios.

MicroStrategy acumuló una mejora de 16,8% en pesos, de la mano del impulso del ecosistema cripto, mientras que Taiwan Semiconductor ganó 10,8% en pesos, sostenida por ritmos de producción récord ante la demanda ininterrumpida de procesadores avanzados para inteligencia artificial, concluyó Villacorta.