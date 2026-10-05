El inicio del último trimestre del año ratificó el cambio de dinámica que experimenta el mercado de las criptomonedas. Históricamente, el arranque de octubre solía ser el tramo más complejo y vacilante para la cotización de la principal moneda descentralizada, acumulando retrocesos transitorios antes de ingresar en la fase alcista popularmente bautizada por los operadores como "Uptober". Sin embargo, el precio de Bitcoin (BTC) rompió con su patrón estacional al registrar un avance del 1,40% durante los primeros tres días del mes.

La ruptura estadística marca un quiebre relevante frente a los ciclos precedentes: en el promedio de las series históricas, las tres primeras jornadas de octubre solían arrojar una caída media del 0,66%, producto de tomas de ganancias técnicas tras los cierres del tercer trimestre.

En esta oportunidad, el activo no solo esquivó la corrección inicial, sino que consolidó una ganancia acumulada en los últimos siete días en torno al 4%, ubicándose por encima de la zona de los u$s85.000.

La anomalía positiva se apoya en una sostenida absorción de liquidez por parte de los fondos cotizados en bolsa (ETF spot) en Wall Street y en la ausencia de liquidaciones masivas de mineros, factores que blindaron los soportes del activo frente a la estacionalidad habitual del calendario financiero.

¿Cómo operaba el patrón bajista de los primeros días de octubre y por qué se rompió?

La estacionalidad de Bitcoin en el arranque de octubre respondía a ajustes de liquidez que este año fueron neutralizados por el capital corporativo:

La debilidad histórica de corto plazo: A lo largo de la historia de cotización del activo, el período comprendido entre el 1 y el 3 de octubre se caracterizaba por una caída promedio del 0,66% , convirtiéndose en la ventana intrames más débil para los compradores antes del repunte de mitad de mes

El cambio registrado en 2026: Lejos de convalidar bajas, la cotización cerró el 3 de octubre con una ganancia neta del 1,40% , extendiendo el impulso positivo tras haber cerrado septiembre en terreno positivo (un mes que históricamente solía cerrar en rojo)

Fuerza compradora en derivados y contado: El apetito institucional canalizado a través de los ETF de Bitcoin absorbió las órdenes de venta minorista, evitando la clásica pausa de inicio de mes

¿Qué factores explican la continuidad del impulso alcista hacia el cierre de año?

El comportamiento de la principal moneda digital refleja una confluencia de variables macroeconómicas y fundamentales que van más allá de los factores de estacionalidad: analistas técnicos de la plaza cripto coinciden en que la expectativa de una pausa en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, sumada a la compresión en los rendimientos de los bonos soberanos globales, genera un entorno favorable para los activos de riesgo.

Al desarmarse el patrón de caída de los primeros tres días de octubre, el mercado consolida un piso de precios más elevado para encarar la recta final hacia las resistencias clave de fin de año.

El presente artículo tiene propósitos exclusivamente periodísticos y de divulgación sobre el mercado de criptoactivos. Este contenido no constituye asesoramiento financiero ni recomendaciones de inversión. Las inversiones en criptomonedas conllevan volatilidad y riesgo de pérdida de capital.